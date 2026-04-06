맘카페 총 11개소, 공유주방·작은도서관 등 커뮤니티 기능 강화로 이용자 99% 만족

전국 최초 아빠 양육자 공간‘빠카페’... 4월 4일과 11일 양육자 원데이 클래스 운영

스크린 파크골프 갖춘 할카페... 하루 평균 20명 이용으로 안정적 운영

장애인 공동대표가 운영하는 ‘마포 누구나 카페’… 장애인 자립형 모델

마포 누구나카페 2호점 개소식
마포 누구나카페 2호점 개소식

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)가 엄마, 아빠, 어르신, 장애인까지 아우르는 ‘세대별·맞춤형 이색카페’를 선보이며 생활밀착형 공간을 확장하고 있다.

각 공간은 이용 대상과 특성에 맞춰 ‘맘카페’, ‘빠카페’, ‘할카페’, ‘누구나카페’로 이름 붙여 누구나 쉽게 이해하고 이용할 수 있도록 했다.

먼저, ‘맘카페’는 2024년 11월부터 온라인 공간을 오프라인으로 확장해 여성 양육자가 일상 속에서 쉬고 소통할 수 있도록 마련된 공간이다.

공유주방과 작은도서관, ‘뻥’ 노래방 등 다양한 시설을 갖추고 있으며, 현재 마포여성동행센터를 비롯해 총 11곳이 운영 중이다.

최근 진행한 이용자 조사(응답자 94명)에서는 전체 응답자의 99%가 만족한다고 답해 높은 만족도를 보였다.

이어 ‘빠카페’는 늘어나는 아빠의 육아 참여에 맞춰, 맘카페 운영 경험을 바탕으로 2025년 12월 전국 최초로 조성됐다.

빠카페
빠카페

노고산실뿌리복지센터(신촌로20길 15)에 마련됐으며, 작은도서관과 보드게임, 게임기 등 다양한 여가 콘텐츠를 갖추고 있다.

오는 4월부터는 ‘양육자 힐링을 위한 특별한 하루’ 프로그램을 운영한다. 4일과 11일(토) 오전 11시에는 ‘그림책을 활용한 아이와의 대화법’을 주제로 한 강좌가 열린다.

프로그램은 회차별 5~10명 내외의 소규모로 진행되며, 참여를 희망하는 아빠는 구 평생학습포털 또는 전화·방문을 통해 신청할 수 있다. 접수는 선착순으로 마감된다.

구는 어르신을 위한 여가 공간인 ‘할카페’도 운영 중이다.

‘노고산파크골프경로당(백범로 24)’에 조성된 할카페는 2타석 규모의 스크린 파크골프 시설을 갖춰 가볍게 운동을 즐길 수 있도록 했으며, 바둑·장기·휴식 공간 등 다양한 여가 요소도 함께 마련했다.

맘카페와 빠카페는 서울시 공공예약시스템을 통한 온라인 예약으로 이용할 수 있으며, 어르신이 주 이용층임을 고려해 할카페는 전화 또는 현장 사전 예약 방식으로 이용할 수 있다.

이와 함께 장애인의 자립을 지원하는 ‘마포 누구나 카페’도 운영하고 있다.

카페에서는 장애 유형과 관계없이 선발된 공동대표가 음료 제조와 고객 응대는 물론 재고·매출 정산 등 매장 운영 전반에 참여하며, 수익금을 배분받는 구조로 운영된다.

할카페 파크골프장
할카페 파크골프장

현재 마포구청과 마포구보건소에 각각 1·2호점이 운영 중이며, 최근 염리종합사회복지관에 3호점을 추가로 개소했다.

박강수 마포구청장은 “마포구에는 맘카페와 빠카페, 할카페를 비롯해 누구나 이용할 수 있는 카페까지 다양한 형태의 공간이 있다”라며, “이용자의 특성을 반영한 차별화된 운영으로 모두가 함께 어울려 사는 마포가 되길 바란다”고 말했다.


seouldream01@heraldcorp.com