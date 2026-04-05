[헤럴드경제=고승희 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’가 진격을 멈추지 않는 가운데, 1600만 관객 돌파의 공신으로 ‘N차 관람(다회차 관람)자’들이 이름을 올렸다.

5일 CGV에 따르면, ‘왕과 사는 남자’ 전체 관객 100명 중 8명은 영화를 두 번 이상 본 재관람객으로 집계됐다. 전체 관객의 5.2%였다. 3회 이상 관람한 ‘골수 팬덤’의 비중은 3.0%였다.

이는 역대 천만 영화 중 최고 수준인 ‘서울의 봄’, ‘광해’와 어깨를 나란히 하는 기록이다. 단순한 대중적 인기를 넘어, 영화에 완전히 매료된 ‘콘크리트 관객층’이 흥행의 견인차 역할을 한다는 분석이 나오는 이유다.

실제로 현장의 열기는 뜨겁다. 관객들은 실존 역사인 단종의 비극을 다뤘음에도 불구하고, 매회 관람 때마다 새로운 상징과 복선을 발견하며 감정의 깊이를 더한다.

전문가들은 이 같은 ‘회전문 관람’의 배경으로 탄탄한 서사와 배우들의 압도적인 연기력을 꼽는다. 15kg을 감량하며 단종의 고독을 처절하게 그려낸 신예 박지훈의 호연, 다섯 번째 천만 영화를 필모그래피에 올린 유해진의 노련함이 시너지를 냈다는 평가다.

영화의 흥행은 서점가와 음원 차트로도 번지고 있다. 예약 판매만으로 베스트셀러에 오른 각본집은 벌써 4쇄 인쇄에 들어갔다. 배우 전미도가 부른 삽입곡 ‘벗’은 발매와 동시에 감성적인 여운을 전달하며 차트 상위권을 정조준하고 있다.