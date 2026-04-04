[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 산불 피해 임야 주변 주택과 도로 등 생활권의 인명 및 재산 보호를 위해 ‘2026년 산불피해지 위험목 제거사업’을 추진한다.

4일 의성군에 따르면 이 사업은 산불 피해목의 쓰러짐 등으로 인한 주택, 도로 등 생활권의 2차 피해를 예방하기 위한 것으로, 피해목을 벌채한 뒤 수집·운반·처리까지 한다.

의성군은 지난해 9월 이후 현재까지 약 361ha의 위험목 제거를 완료했으며 이번 사업을 통해 총 450ha를 추진해 산림청 목표량인 433ha를 초과 달성할 계획이다.

특히 사업 추진 과정에서 안전사고 예방을 최우선으로 삼아 현재까지 단 한건의 사고도 발생하지 않았으며 이번 사업 역시 사업 시행자 계약 후 전문 강사 초빙을 통해 안전교육을 실시할 예정이다.

아울러 생활권 주변 일부 산림을 대상으로 하는 위험목 제거사업과는 별도로 산림의 조기 복구와 경관 개선, 산림경영 활동 복귀 도모 등을 위해 산불 피해를 입은 일반 임야에 대해서도 약 500ha 규모의 벌채 계획을 수립 중이다.

김주수 의성군수는 “산불 피해지 복구를 위해 지속적으로 피해목 제거에 힘써왔다”며 “안전한 벌목 작업과 산주 의견을 반영한 조림, 자연과 조화를 이루는 복원을 통해 의성의 숲을 회복하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.