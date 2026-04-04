[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 최근 본관 9층 소회의실에서 안동과학대와 ‘AID 전환 중점 전문대학 지원사업’ 추진을 위한 상호협력 협약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약은 전문대학 혁신지원사업의 일환으로, AID(AI+Digital) 전환에 대응해 대구·경북 지역 인공지능(AI) 교육 거점으로서의 역할 수행과 전 전공 분야에서 AI 역량을 갖춘 전문기술인재 양성을 목표로 한다.

특히 전문대학의 평생·직업교육 기능을 기반으로 AI 중심 교육체계 전환을 추진한다는 점에서 의미를 갖는다.

양 대학은 ▲AI·DX 교육 및 운영체제 구축 ▲재학생·교직원·지역주민 대상 맞춤형 AI 역량 강화 교육 ▲AI 기반 교육혁신 모델 개발 ▲교육 성과 공유 및 확산 등 협력을 추진할 계획이다.

남성희 대구보건대 총장은 “이번 협약은 대학이 지역과 함께 AI 전환을 선도할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “안동과학대학교와의 협력을 통해 지역 산업과 연계된 실질적인 AI 인재 양성 모델을 구축해 나가겠다”고 말했다.