[헤럴드경제=박혜림 기자] 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 약 두 달 만에 추가로 대규모 주식 보상을 받았다.

쿠팡의 모회사인 쿠팡아이엔씨(Inc)는 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 3일(현지시간) 공시했다.

뉴욕증권거래소에 상장된 쿠팡의 전날 종가(18.95달러)를 기준으로 환산하면 약 405만달러(약 61억4000만원) 규모다.

해당 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 지급되며, 지급 시점까지 재직해야 하는 조건이 붙어 있다.

이번 보상이 모두 지급될 경우 로저스 임시대표의 보유 주식은 총 93만3041주로 늘어난다. 그는 지난 2월에도 성과연동 주식보상(PSU) 조건을 충족해 26만9588주를 받은 바 있다.

한편 로저스 임시대표는 한국 국회에서 위증한 혐의 등으로 경찰 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다.

쿠팡은 이날 거라브 아난드 최고재무책임자(CFO)와 조너선 D. 리 최고회계책임자에게도 각각 26만402주, 6만5338주의 주식 보상을 부여했다고 밝혔다.