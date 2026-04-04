셰프 협업 효과 ‘톡톡’…버거업계 매출 성장 신메뉴 리스크 줄이고 수익성까지 잡았다

[헤럴드경제=박연수 기자] “롯데리아 버거가 더 많이 팔렸어요.”

최근 에드워드 리 셰프는 권성준 셰프와 함께 출연한 한 유튜브에서 햄버거 브랜드와의 협업 성과를 언급하며 이같이 말했다. 셰프들 사이에서도 관심을 끌고 있는 햄버거 업계의 ‘셰프 협업’은 올해도 이어질 전망이다.

햄버거 업계는 성공을 장담할 수 없는 신메뉴에 검증된 셰프를 모델로 전면에 내세워 흥행 가능성을 높이고 있다. 특히 최근 넷플릭스 시리즈 ‘흑백요리사’를 중심으로 대중들의 관심이 높아진 점도 한몫했다. 셰프의 정체성을 담은 차별화 제품을 내놓을 수 있는 것도 장점이다.

지난해 에드워드 리 셰프와 협업해 흥행을 거둔 맘스터치는 오는 7일 작가 김풍과 신제품 4종 출시를 앞두고 있다. 김풍은 셰프는 아니지만 ‘야매 요리사’ 캐릭터로 대중적 인지도를 쌓았다. 별도 음식점을 운영하지 않아 그의 음식을 접하기 어려웠던 만큼, 이번 협업은 대중의 호기심을 자극하는 요소로 작용하고 있다. 맘스터치는 지난 3월에도 후덕죽 셰프와 협업을 진행했다.

프랭크버거도 이달 정호영 셰프와 손을 잡았다. 지난해 윤남노 셰프에 이은 두 번째 협업이다. 버거킹도 지난 1일 ‘유용욱바베큐연구소’의 유용욱 셰프와 손잡고 이번달 신제품을 출시했다. 버거킹의 직화 패티와 유 셰프의 훈연 노하우가 만나 기대감을 높였다.

쉐이크쉑도 한국 진출 10주년을 기념으로 올해 여름 손종원 셰프와 함께 만든 신제품을 공개할 예정이다. 쉐이크쉑은 2016년 국내 진출 이후 강민구, 김대천, 이충후, 박정현 셰프 등 국내외 최정상급 셰프들과 협업을 이어오고 있다.

지속되는 셰프 협업의 배경에는 ‘수익성’이 있다. 맘스터치가 선보인 에드워드 리 셰프 컬렉션은 치킨버거와 비프버거 매출을 각각 53.2%, 60.7% 끌어올렸다. 출시 이후 연말까지 600만개가 판매되며 내부 판매 기록도 경신했다. ‘후덕죽 셰프 컬렉션’ 역시 누적 판매량 100만개를 돌파했다.

롯데리아도 성과를 냈다. 지난해 ‘흑백요리사’ 우승자인 ‘나폴리 맛피아’ 권성준 셰프와 협업해 선보인 ‘나폴리 맛피아 모짜렐라 버거’ 2종은 출시 3개월 만에 400만개 이상 판매됐다. 해당 제품은 현재 정식 메뉴로 전환됐다.

협업 제품을 앞세운 버거 업계는 지난해 뚜렷한 성장세를 보였다. 롯데리아를 운영하는 롯데GRS는 지난해 매출 1조1189억원을 기록했다. 전년 대비 12.4% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 510억원으로 전년 대비 30.6% 급증했다.

맘스터치는 2025년 연결 기준 매출이 4790억원으로 전년 대비 14.6% 성장했다. 영업이익은 전년 대비 22.2% 증가한 897억원을 기록했다. 소비자 결제액(POS 매출)은 처음으로 1조원을 넘어섰다.

KFC코리아도 2년 연속 성장했다. 지난해 매출은 3780억원으로 전년 대비 29.3% 증가했다. 영업이익도 247억원으로 약 1.5배로 증가했다.

버거킹과 팀홀튼을 운영하는 BKR 매출은 8922억원으로 12.6% 증가했고, 영업이익은 429억원으로 11.7% 늘었다.