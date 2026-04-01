비전·기술·사업 3대 경영 축 완성 송도 지놈센터 거점 실질 수익 창출

[헤럴드경제=최은지 기자] 글로벌 인공지능(AI) 유전체 분석 기업 마크로젠이 이응룡 부사장을 신임 대표이사로 선임하며 기존 2인 체제에서 3인 각자대표 체제로 전환했다고 1일 밝혔다.

이번 체제 개편은 유전체 분석 기술을 실질적인 매출과 글로벌 수주로 연결하기 위한 전략적 결정이다. 창립 30주년과 송도 글로벌지놈센터의 본격 가동을 앞두고 기술 리더십에 사업 실행력을 더해 글로벌 시장 공략을 본격화한다는 포석이다.

새로운 체제에서 각 대표는 전문 영역별로 역할을 분담해 의사결정의 효율성을 높인다. 서정선 회장은 그룹의 중장기 비전 수립과 글로벌 전략 네트워크 강화 등 미래 투자에 집중한다. 김창훈 대표는 R&D 혁신과 AI 기반 유전체 데이터 플랫폼 고도화 등 기술 리더십을 전담하며, 이 신임 대표는 국내외 사업 확대 및 영업 전략 고도화를 통한 수익 창출을 이끌 예정이다.

이 신임 대표이사는 경북대학교 세포생화학 박사 출신으로, 마크로젠 지놈사업본부장과 부사장을 역임한 현장 전문가다. 현재 국가통합바이오빅데이터 컨소시엄 총괄책임자로서 대형 사업을 주도하고 있으며, 기술 리더십을 비즈니스 성과로 연결하는 실행 역량을 갖췄다는 평가를 받는다.

마크로젠은 최근 건립을 마친 송도글로벌지놈센터를 글로벌 수주 확대의 핵심 거점으로 활용할 계획이다. 대규모 유전체 분석 인프라를 기반으로 글로벌 고객사 및 파트너십을 확장해 시장 경쟁 우위를 선점한다는 방침이다.

마크로젠 관계자는 “이번 3인 각자대표 체제 출범은 글로벌 비즈니스 선도 기업으로 도약하기 위한 중요한 전환점”이라며 “각 대표의 전문성을 결집해 사업 실행력을 강화하고 AI 기반 정밀의학 시대를 선도하겠다”고 밝혔다.