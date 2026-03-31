[헤럴드경제=양대근 기자] 우원식 국회의장은 31일 오후 국회 의장집무실에서 박홍근 신임 기획예산처 장관을 접견했다.

우 의장은 박 장관의 취임을 환영하면서 “전쟁과 함께 찾아온 대외적인 어려움을 비롯해 민생고, 인구문제, 지방소멸, 기후위기와 기술 혁신 등 복합처방과 중장기적 대응이 필요한 과제들이 우리 앞에 놓여있다”며 “이럴 때일수록 국가재정이 국민의 삶을 지키고, 국가의 미래를 준비하는데 효율적으로 쓰이도록 해야 한다”고 강조했다.

이어 “중동 위기와 고유가 불안 속에 위기에 선제적으로 대응할 추경안이 오늘 국회로 제출되었는데, 취약 계층의 민생 안정을 뒷받침하고 우리 산업 피해를 최소화할 수 있도록 끝까지 애써달라”면서, “어느 때보다 이번 추경에 ‘속도’가 중요함을 잘 알고 있고, 국회 또한 향후 심의과정이 원활히 이루어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

박 장관은 “대한민국이 지금 여러 위기에 직면해 있지만 이를 기회로 만들어나갈 수 있도록 준비해 나가겠다”며 “이번 추경이 국회에서 조속히 심사되어 우리 국민들의 삶 구석구석까지 빠르게 온기가 전달돼 최소한의 방파제 역할을 할 수 있도록 잘 이끌어 달라”고 답했다.

이날 접견에는 기획예산처 박봉용 정책기획관, 박문규 대변인이 참석했으며, 조오섭 의장비서실장, 이원정 정책수석비서관 등이 함께했다.