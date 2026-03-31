수출바우처 1000억원·긴급경영안정자금 2500억원 추가 소상공인 특별경영안정자금 3200억원 확대…희망리턴패키지도 증액 ‘모두의 창업 프로젝트’ 1550억원 투입, 제조AX 선도모델 구축도 750억원 늘려

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 중동 전쟁 장기화와 내수 부진, 청년 일자리 위축 등에 대응하기 위해 2026년 추가경정예산안으로 1조9374억원을 편성했다. 수출 중소기업 지원, 소상공인 경영 안정, 청년 창업 촉진, 지역 중소 제조기업의 인공지능 전환 등 4대 분야에 예산을 집중 투입하겠다는 구상이다.

정부는 31일 국무회의를 거쳐 확정한 2026년 추경예산안을 국회에 제출할 예정이다. 중기부는 이번 추경을 통해 중동 전쟁으로 인한 운송 차질과 물류비 상승, 고환율, 원자재 가격 급등 등으로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인의 자금 사정을 우선적으로 뒷받침하겠다고 밝혔다.

수출기업 지원 예산은 총 4622억원이 늘어난다. 세부적으로는 수출바우처에 1000억원, 긴급경영안정자금에 2500억원, 신시장진출지원자금에 1000억원이 각각 추가 편성됐다. 온라인 수출 인프라와 물류 지원을 위한 전자상거래 수출시장 진출 지원은 22억원, 해외 시험·인증과 규제 대응 컨설팅 등을 위한 수출규제 대응 예산은 100억원 증액됐다. 중동 변수로 흔들리는 수출 중소기업의 단기 유동성을 보강하는 동시에 시장 다변화까지 유도하겠다는 취지다.

소상공인과 지역 상권 지원도 확대된다. 특별경영안정자금은 3200억원 늘어나고, 기술보증기금과 신용보증기금에는 각각 1000억원이 추가 출연된다. 폐업 예정 또는 경영위기 소상공인의 폐업·취업·재기를 지원하는 희망리턴패키지에도 246억원이 추가 투입된다. 여기에 생활문화형 비즈니스 사업화와 자금 지원을 위한 ‘소상공인 생활문화 혁신지원’ 사업이 400억원 규모로 신설되고, 전통시장 공동마케팅 지원도 새로 6억원 편성됐다.

청년 일자리 대책의 무게중심은 창업으로 옮겨졌다. 중기부는 혁신 창업가를 발굴해 코칭부터 사업화까지 원스톱으로 지원하는 ‘모두의 창업 프로젝트’에 1550억원을 새로 투입한다. 또 지역창업패키지 511억원, 창업중심대학 확대 240억원, 재도전성공패키지 100억원, 재창업자금 500억원, 청년창업기업 대상 혁신창업사업화자금 1500억원 등을 추가 반영했다. 모태펀드 출자도 1700억원 확대해 초기 창업기업, 재도전기업, 지역기업에 대한 투자 마중물을 키우기로 했다.

지역 제조 중소기업의 AI 전환 지원도 이번 추경의 한 축이다. 대·중소기업 상생협력 기반의 제조AX 선도모델 구축에는 750억원이 추가 편성됐고, 현장에 즉시 투입할 수 있는 스마트제조혁신 전문인력 육성 사업도 120억원 규모로 새로 추진된다. 중기부는 제조업 경쟁력 회복이 지역 경제 회복과 직결된다고 보고 생산 현장의 AI 활용 확산에 속도를 내겠다는 방침이다.

한성숙 중기부 장관은 “금번 추경 예산안을 통해 중동 전쟁으로 어려움을 겪고 있는 수출기업과 소상공인의 경영 안정과 청년 일자리를 창출하는 스타트업과 지역 제조기업의 활력 회복을 위해 적극적으로 지원할 계획”이라고 밝혔다.