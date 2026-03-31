[헤럴드경제(대구)=김병진 기자](재)달성문화재단은 달성군을 대표하는 봄 축제인 ‘제30회 비슬산 참꽃문화제’를 다음달 17일부터 19일까지 국립대구과학관 광장과 비슬산 유스호스텔 일원에서 개최한다고 31일 밝혔다.

비슬산 참꽃문화제는 비슬산 참꽃 개화 시기에 맞춰 열리는 달성군 대표 문화관광축제로, 수려한 자연경관과 다채로운 문화예술 프로그램이 어우러지는 봄철 대표 행사로 자리매김해왔다.

특히 올해는 개최 30회를 맞이하는 뜻깊은 해로 기념행사와 본행사로 나눠 더욱 풍성하게 진행된다.

먼저 4월 17일에는 국립대구과학관 광장에서 축제의 시작을 알리는 기념행사가 열린다.

이날 개막식은 달성군립합창단의 식전공연을 시작으로 미디어파사드 공연, 개막식, 2026인분 참꽃비빔밥 퍼포먼스 등 다채로운 프로그램으로 진행된다.

이어지는 축하공연에는 장윤정, 조성모, 나상도, 오유진, 노라조 등 대중성과 인지도를 겸비한 가수들이 출연해 축제 분위기를 한층 고조시킬 예정이며, 화려한 피날레 불꽃쇼로 개막의 대미를 장식한다.

또 4월 18일부터 19일까지 진행되는 본행사 기간에는 지역 예술인들이 참여하는 상설공연을 비롯해 지역 농·특산물 판매부스, 지역 유관기관 홍보부스, 플리마켓 등이 운영돼 방문객들에게 다양한 볼거리와 즐길 거리를 제공한다.

또 행사 장소의 특성을 반영해 관람객들이 여유롭게 머무르며 축제를 즐길 수 있도록 휴식 중심의 공간 구성과 다양한 프로그램으로 계획 중에 있다.

특히 올해는 관람객들의 교통 혼잡을 해소하고 관람 편의를 증진하기 위해 휴양림 입구 삼거리 일원에 임시주차장 2곳(유가읍 용리 444-1번지 일원, 용리 889-1번지 일원)을 운영하며 임시주차장에서 행사장까지 무료 셔틀버스 운영을 계획하고 있다.

행사 일정 및 세부 프로그램은 비슬산 참꽃문화제 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최재훈 대구 달성군수는 “제30회를 맞이한 비슬산 참꽃문화제가 전국의 방문객이 함께 즐기는 달성군 대표 봄축제로 자리매김할 수 있도록 다채로운 프로그램을 준비했다”며 “많은 분들이 축제장을 찾아 봄의 정취와 수준 높은 문화공연을 함께 즐기시길 바란다”고 말했다.