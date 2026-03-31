31일 심의 요청…공익위원 제청에도 위원장 선출은 미정 부위원장 공석까지 겹쳐 첫 전원회의 일정도 ‘불확실’

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관이 이인재 전 최저임금위원장을 대신할 공익위원으로 박귀천 이화여대 법학전문대학원 교수(사진)를 대통령에 임명 제청한 것으로 확인됐다.

31일 노동부에 따르면 김영훈 장관은 이날 최저임금위원회에 내년도 최저임금 심의를 요청한다.

최저임금법에 따라 노동부 장관은 매년 3월 31일까지 위원회에 다음 연도 최저임금 심의를 요청해야 한다. 최임위는 심의 요청을 받은 날로부터 90일 이내에 최저임금안을 의결해야 한다. 이에 따라 내년도 최저임금은 통상 7월께 결정된다.

김 장관은 최근 이인재 전 위원장을 대신할 공익위원으로 박귀천 이대 교수를 임명해줄 것을 대통령에 제청했다. 최저임금위원회는 근로자·사용자·공익위원 각 9명씩 총 27명으로 구성되지만, 현재 이인재 전 위원장의 사임과 하헌제 상임위원(부위원장)의 인사 이동으로 두 자리가 비어있다.

통상 위원장은 장관의 심의 요청안을 전원회의에 상정하고 전문위원회 회부 여부를 결정하는 등 심의 절차 전반을 총괄하는 핵심 역할을 맡는다. 부위원장 역시 회의 운영을 담당하는 만큼, 두 자리가 동시에 비어 있는 상황에서 정상적인 심의 진행이 쉽지 않다는 지적이 나온다.

위원은 대통령이 임명하며 임기는 3년이다. 다만 위원장은 공익위원 가운데 선출되는 구조로 첫 전원회의에서 위원장이 선출될 것으로 보인다. 최임위 사무국은 현재 노사 위원들과 첫 전원회의 일정 조율에 나섰지만, 아직 구체적인 일정은 확정되지 않았다. 지난해에는 4월 22일 1차 전원회의 일정이 비교적 이른 시점에 확정됐던 것과 대비된다.

한편, 지난해 최임위는 올해 최저임금으로 시간당 1만320원으로 결정했다. 지난 2008년 이후 17년 만에 노사공 합의로 결정됐지만, 인상폭은 2.9%로 역대 정부 첫 최저임금 인상률 중 가장 낮았다.