‘AX INFRA & OPS 2026’ 개최

인공지능 전환(AX)이 기술 도입을 넘어 인프라와 운영 체계 설계 경쟁으로 옮겨가는 가운데, CJ올리브네트웍스가 클라우드, 관측성, 비용 최적화를 아우르는 ‘엔드 투 엔드’ AX 로드맵을 선보였다.

CJ올리브네트웍스는 AI 인프라 구축과 운영 전략을 공유하는 ‘AX INFRA & OPS 2026’ 컨퍼런스를 성황리에 마쳤다고 30일 밝혔다.

지난 24일 서울 중구 CJ인재원에서 열린 이번 행사는 ‘Architecting Intelligence: The Core of AI Business(AI 비즈니스의 핵심, 지능을 설계하라)’를 주제로 진행됐다. 이번 컨퍼런스에서 CJ올리브네트웍스는 AI 인프라의 전략 수립부터 구축, 운영, 비용 최적화까지 전 과정을 아우르는 AX 추진 로드맵을 공개했다. AWS, 데이터독(Datadog), 디노티시아(Dnotitia), 콩(Kong) 등 글로벌 파트너사들도 세션 발표와 부스 운영에 참여해 실제 적용 사례와 기술 인사이트를 공유하며 현장 이해도를 높였다.

행사는 3개의 키노트와 4개의 발표 세션으로 구성됐다. 파트1 ‘Insight & Strategy’에서는 클라우드 기반 AI 인프라 전략과 운영 방향성을 짚었고, 파트2 ‘Practice & Connection’에서는 실제 구축 사례와 데이터·시스템 연계 방안을 중심으로 실행 전략을 제시했다.

CJ올리브네트웍스는 이번 행사에서 AWS와 공동 부스를 운영하며, 전략 수립부터 인프라 구축, 운영, 비용 최적화까지 이어지는 ‘엔드 투 엔드(End-to-End) AX 라이프사이클’ 역량을 강조했다. 특히 AI를 단순 기술이 아닌 ‘운영 체계’로 정의하고, AX 성공을 위해서는 AI 학습에 최적화된 데이터 환경과 조직 문화 설계가 선행돼야 한다는 점을 짚었다. 박혜림 기자