재경부와 중동전쟁 대응 정책금융 점검 최근 위기대응 특별프로그램 10조로 확대 지난 25일 기준 목표 대비 집행률 20%

[헤럴드경제=김은희 기자] 한국수출입은행이 중동전쟁으로 직·간접 피해를 본 기업을 위한 10조원 규모의 위기대응 특별프로그램을 신속히 집행하겠다는 뜻을 재확인했다.

30일 수은에 따르면 재정경제부는 지난 27일 중동전쟁 대응 정책금융 점검회의를 개최했다.

이날 회의는 수은의 위기대응 특별프로그램의 집행 상황을 점검하고 그 밖에 기업이 체감할 수 있는 지원방안을 논의하기 위해 마련됐다.

수은은 최근 위기대응 특별프로그램 규모를 7조원에서 10조원으로 확대하고 중동전쟁 등 피해 중소기업을 대상으로 대출 만기연장과 상환유예를 제공하고 있다. 지난 25일 기준 집행률은 목표 대비 20% 수준이다. 수은은 권역별 통합마케팅, 전방위적 고객 면담을 실시해 현장 대응력을 강화하고 있다.

이와 함께 공급망 안정화 프로그램 중 원유·가스, 광물·식량 등 자원·에너지 품목에 제공되는 금리우대 폭을 0.2%포인트 확대하기로 했다.

수은 관계자는 “중동 상황에 대응해 리스크 요인을 정밀 점검하고 실효성 있는 기업 지원 방안을 강구하고 있다”며 “앞으로도 비상대응체계를 지속 운영해 기업이 안심하고 경영활동에 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.