“리더십·추진력 두루 갖춘 인물”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 공석이던 서울교통공사(이하 공사) 사장에 김태균 전 서울시 행정1부시장을 30일 자로 임명한다고 밝혔다. 임기는 임명일로부터 3년이다.

신임 김 사장은 연세대 행정학과를 졸업하고 1994년 제38회 행정고시에 합격해 공직에 입문했다. 서울시 행정국장·대변인·경제정책실장·기획조정실장 등을 역임하며 시정 전반에 대한 높은 이해와 풍부한 행정 경험을 쌓아왔다.

이 같은 30년간의 공직 경험을 바탕으로 시설 안전, 노사 협력, 재정 관리 등 공사의 핵심 과제를 안정적으로 수행할 수 있는 역량과 포용적 리더십, 추진력을 두루 갖춘 인물로 평가된다. 특히 현장과 시스템 중심의 안전관리, 협력형 노사 거버넌스 구축, 제도 개선, 국비 지원 확보 등 공사의 주요 현안 대응에 있어 종합적 관리 역량과 합리적 의사결정을 보여줄 것으로 기대된다고 서울시는 전했다.

김 사장은 24일 열린 서울시의회 인사청문회를 통해 조직 운영 능력, 정책 추진력, 공사 운영에 대한 이해도 등을 검증받았다. 시의회는 공사가 처해 있는 경영난과 재정적 어려움을 효과적으로 개선할 수 있는 합리적 인사로 판단, 임명에 동의했다.

서울시는 “김 사장이 풍부한 행정 경험과 정책적 식견을 바탕으로 공사의 주요 현안을 안정적으로 관리하고 재정 위기 극복과 안전 중심 경영을 이끌 것으로 기대한다”고 밝혔다.

김 사장은 “시민의 일상과 직결된 도시철도 운영을 책임지게 돼 막중한 책임감을 느낀다”며 “안전을 최우선 가치로 삼고 재정 안정화와 서비스 개선을 통해 시민에게 신뢰받는 서울 지하철을 만들어 가겠다”고 말했다.