JP모간·국태해통증권 등 글로벌 리서치 제공기관 4곳 중개형 ISA 서비스도 이용자 편의 중심 개편 ‘주식 모으기’, 국내 주식+미국 주식 통합 예정

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 투자정보 제공 확대와 계좌 관리·적립식 투자·손익 조회 기능 개선 등 모바일트레이딩시스템(MTS) 서비스를 전반적으로 고도화했다고 30일 밝혔다.

우선 글로벌 투자 정보 제공 기능을 강화했다. 한국투자증권은 기존 글로벌 금융사 외 JP모간과 국태해통증권 리서치를 새롭게 추가해 글로벌 리서치 제공 기관을 4곳으로 확대했다. 이를 통해 투자자들은 미국과 중국 등 주요 시장에 대한 해외 기관의 다양한 시각을 폭넓게 확인할 수 있다.

중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 서비스도 모바일에서 가입 정보와 만기일을 한눈에 확인할 수 있도록 했고, 절세 효과와 개인형 퇴직연금(IRP) 전환 관련 정보도 함께 제공해 편의성을 높였다.

적립식 투자 서비스인 ‘주식 모으기’는 국내 주식과 미국 주식 투자를 하나의 화면에서 관리할 수 있도록 통합할 예정이다. ‘주식 모으기’ 홈에서 국내 온주 투자와 미국 주식 소수점 투자를 함께 제공하고, 투자 신청부터 내역 확인까지 한 번에 가능하도록 한다. 향후에는 미국 온주 투자까지 서비스를 확대할 계획이다.

미국주식 투자 정보 제공 기능도 강화했다. 국내 주식에 이어 미국 주식 거래에 따른 실현손익을 종목별, 일별, 월별, 연도별로 세분화해 조회할 수 있도록 해 투자자들이 성과를 보다 체계적으로 확인하고 투자 전략 수립에 활용할 수 있도록 했다.

인공지능(AI)을 활용한 시황 콘텐츠도 새롭게 선보였다. ‘지금 시장은?’, ‘지금 시장 브리핑’, ‘지금 섹터는?’ 등 콘텐츠를 통해 국내외 주요 뉴스와 시장 데이터를 기반으로 핵심 이슈와 시장 흐름을 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 했다.

한국투자증권은 “투자자들이 모바일 환경에서 필요한 정보를 더욱 편리하게 확인하고 활용할 수 있도록 서비스 전반을 지속적으로 개선하고 있다”며 “앞으로도 사용자 경험을 중심으로 디지털 투자 서비스 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 했다.