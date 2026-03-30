“기업이 스스로 관치를 불러올 수 있어”

[헤럴드경제=정석준 기자] 안철수 국민의힘 의원은 30일 한화솔루션의 유상증자 결정에 대해 “기업의 주주들을 단순히 돈만 대주는 ‘물주’로만 보는 시각”이라고 비판했다.

앞서 한화솔루션은 2조4000억원 규모의 유상증자를 결정했다. 기존 주식의 40%에 달하는 규모다. 유상증자 결정 이후 주가는 20% 이상 폭락했다.

안 의원은 이날 페이스북을 통해 “중동사태 전후로 코스피 지수가 12.5%나 빠졌는데, 하필 그때 한화솔루션은 ‘한화트러블’이 되어 주주들의 자산을 증발시켰다”며 “또다시 구태적인 방식으로 수많은 개미투자자를 분노하게 하는 일이 발생한 것”이라고 밝혔다.

그는 “기업이 증자를 추진할 수 있다. 설비 투자나 성장 동력 확보를 위해 필요한 수단이다”라면서도 “이러한 미래 비전과 의지를 보여주며 증자를 추진했다면 이런 논란도 없었을 것”이라고 강조했다.

이어 “금번 유상증자는 조달 자금의 62.5%인 약 1조5000억원을 회사 빚을 갚는데 사용될 예정이라고 한다. 이조차 주주총회에서 주주에게 소상히 알리지도 않았다”며 “주식시장은 기업에 대한 신뢰를 바탕으로 국민이 재산을 투자하는 공간이다. 상장기업은 그 신뢰에 상응하는 책임을 져야 한다”고 덧붙였다.

안 의원은 “이번과 같이 주주의 손실로 경영의 실패를 벌충하는 행태는 더 이상 반복되지 말아야 한다”며 “이야말로 기업이 스스로 정부의 관치를 불러올 수 있는 어리석은 행위”라고 말했다.