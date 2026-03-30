남녀노소 함께 즐기는 생활체육 축제

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 노원구(구청장 오승록)가 오는 4월 4일 마들스포츠타운에서 ‘2026년 노원구민체육대회’를 개최한다.

약 5000명의 구민과 선수단이 참여하는 노원구민체육대회는 단순한 경기 중심의 대회를 넘어 주민 간 교류와 소통, 연대를 이끄는 노원의 대표 생활체육 축제다.

행사는 식전 공연을 시작으로 동별 입장 퍼레이드, 개막식, 본경기, 초청 공연, 시상식 및 폐회식 순으로 이어진다.

본경기는 19개 동이 참여하는 동별 대항전 형식의 줄다리기, 혼성계주, 단체줄넘기, 판뒤집기, 에어봉릴레이 종목을 운영하고 권역별 단합형 볼풀농구 경기도 함께 진행한다.

경기 외에도 다양한 부대행사가 마련된다. 에어바운스와 범퍼카, 전통놀이 체험이 가능한 플레이존, 영유아 돌봄 공간, 건강상담 부스 등을 운영해 가족 단위 방문객도 함께 참여할 수 있는 체육·문화 복합형 행사로 구성했다.

구는 안전관리에도 만전을 기할 방침이다. 사전 안전점검과 안전관리 인력 배치, 경찰·소방 등 유관 기관과의 협력체계 구축은 물론 의료진과 구급차를 현장에 상시 배치해 긴급 상황에도 신속히 대응할 수 있도록 했다.

오승록 노원구청장은 “구민체육대회는 남녀노소 누구나 함께 어울리며 건강과 활력을 나누는 노원의 대표 생활체육 행사”라며 “앞으로도 구민들이 일상에서 체육을 즐기고 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 다양한 생활체육 정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.