하르그 섬 대신 해협 통제 전략 부상 동부 4개 섬·서부 3개 섬 ‘아치형 방어선’ 핵심 “석유 인프라 피해 최소화·해상 통제권 확보가 목적”

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국이 이란 인근에 약 7000명 규모의 지상군을 집결시키면서 실제 투입 시 어디를 먼저 공략할지가 핵심 변수로 떠오르고 있다. 단순히 이란 본토나 핵심 시설이 아니라 호르무즈 해협의 ‘7개 섬’을 장악하는 방식이 유력한 시나리오로 거론된다.

워싱턴포스트(WP)는 지난 28일(현지시간) 미 국방부가 수주간 이어질 수 있는 지상작전을 준비 중이라고 보도했다. 이에 따라 기존에 거론되던 하르그 섬 직접 타격 대신 해협 통제 전략으로 무게중심이 이동하는 흐름이다.

하르그 섬은 이란 원유 수출의 약 90%가 통과하는 핵심 거점이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 “마음만 먹으면 제거할 수 있다”고 언급할 만큼 상징성이 큰 목표다. 그러나 실제 공격 시 석유 인프라가 파괴되면 전후 복구에 수년이 걸리고 글로벌 에너지 시장에도 충격이 불가피하다는 점이 부담으로 지적된다.

이 때문에 미군이 선택할 수 있는 현실적인 시나리오는 호르무즈 해협을 장악하는 방식이다. CNN은 29일(현지시간) 이란이 ‘움직이지 않는 항공모함’처럼 활용하는 7개 섬이 지상군 작전의 핵심 목표가 될 수 있다고 분석했다.

해협 동쪽에는 호르무즈, 라라크, 케슘, 헨감 등 4개 섬이 있고, 서쪽에는 아부무사, 대툰브, 소툰브 3개 섬이 있다. 이들 섬을 연결하면 이란이 해협을 통제하는 ‘아치형 방어선’이 형성된다. 특히 서쪽 3개 섬은 대형 유조선과 군함이 반드시 통과해야 하는 지점으로 전략적 가치가 크다.

칼 슈스터 전 태평양사령부 합동정보센터장은 CNN에 “해병원정대 약 5000명을 투입해 이들 섬을 확보하는 것이 가장 현실적인 옵션”이라고 말했다. 세드릭 레이턴 CNN 군사분석가는 “라라크 섬에서 미사일이나 소형 공격정으로 해협을 지나는 모든 표적을 차단할 수 있다”고 짚었다.

다만 작전 난이도는 상당히 높다. 해병대 상륙을 위해서는 병력과 중장비를 실은 함정이 해협을 통과해야 하는데, 이 과정에서 이란의 미사일·드론 공격에 노출될 수 있기 때문이다. 상륙 이후에도 이란 본토에서 날아오는 포병과 미사일 공격에 지속적으로 노출될 가능성이 크다.

또 하나의 변수는 외교적 부담이다. 서쪽 3개 섬은 아랍에미리트(UAE)와 이란 간 영유권 분쟁 지역이다. 미군이 이 지역을 점령할 경우 전후 처리 과정에서 이란에 반환할지, UAE에 넘길지를 두고 새로운 갈등이 불거질 수 있다.