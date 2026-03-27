신진 디자이너와 협업 확대… 지역 봉제산업 고부가가치 전환 가속 3월 27일부터 4월 2일까지 현대백화점 압구정 본점에서 팝업 운영… 컬렉션 공개

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 3월 27일부터 패션의류 공동브랜드 ‘일루셀(illuselle)’의 2026년 봄·여름(S/S) 신제품을 현대백화점 본점 팝업스토어에서 선보인다.

일루셀은 단순 임가공 형태의 봉제산업을 고부가가치 산업으로 발전시키기 위해 구에서 중점적으로 추진하는 패션의류 공동브랜드 사업이다. 지역 봉제 업체의 숙련된 기술력에 디자이너의 감각을 결합한 여성복 브랜드로 2024년 출발했으며 ‘illusion(환상)’과 ‘elle(여성)’를 더해 이름을 지었다.

시기별 일감 격차로 어려움을 겪는 봉제 업체에 안정적인 일감을 연결해 주고, 시장 중심의 유통구조를 다양화하는 게 목표다. 지역 봉제 업체가 동대문 납품 중심의 생산 구조를 넘어 디자이너 브랜드의 고품질 제품 제작에 참여하도록 유도해 기술 경쟁력을 높이고 있다.

이번 시즌은 경쟁력 있는 디자이너들과의 협업을 강화해 브랜드 고유의 디자인 정체성을 한층 강화하는 데 주력했다.

참여 디자이너들은 초도 생산 매출액을 관내 봉제 업체를 통한 리오더 생산에 재투자하기로 뜻을 모았다.

이로써 생산과 소비가 선순환하는 산업 생태계를 구축하고, 봉제 장인이 브랜딩 과정에 참여하는 구조를 정착시켜 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 구상이다.

봄·여름 컬렉션은 3월 27일부터 4월 2일까지 현대백화점 압구정 본점 지하 2층 팝업스토어에서 만나볼 수 있다.

협업 브랜드 ‘메종드이네스(MAISON DE INES)’의 김인혜 디자이너는 종로 창덕궁 인근 한옥 쇼룸에서 한국적 정서와 현대적 감각을 결합한 컬렉션을 공개한다. 정교한 봉제 기술과 구조적인 실루엣이 어우러진 디자인이 돋보인다.

다섯 번째 시즌을 맞은 일루셀은 온라인 플랫폼 입점과 함께 주요 백화점 오프라인 유통망을 확대하고 있다. 기존 협업 디자이너인 ‘메종드이네스’ 김인혜, ‘이상봉 2.3.0’ 신용균 외에도 조은애(스튜디오 티백), 최보윤(페리 메라) 등 신진 디자이너와 협업해 브랜드 경쟁력을 높일 계획이다.

정문헌 구청장은 “종로 봉제산업은 단순 임가공을 넘어 K-패션 생산 거점으로 도약하고 있다”라며 “일루셀이 지역 산업의 역사와 기술력을 기반으로 한 경쟁력 있는 브랜드로 성장할 수 있게 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.