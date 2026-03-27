축제 앞서 27일부터 석촌호수 개화현황 5단계 지수로 실시간 공개 3.27.~4.10. 매일 오후 2시 ▲인스타그램 ▲유튜브 사진‧숏츠 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구는 오는 4월 3일부터 11일까지 석촌호수에서 개최하는 ‘호수벚꽃축제’를 맞아 벚꽃 개화 현황을 SNS로 실시간 중계하는 ‘벚꽃 개화 카운트다운’ 서비스를 운영한다.

‘벚꽃 개화 카운트다운’은 봄철 석촌호수를 찾는 관광객들이 “갔는데 안 피었네” 하는 벚꽃 헛걸음이 없도록 올해 처음 기획한 서비스다.

축제 시작 일주일 전부터 석촌호수 벚꽃 개화 현황을 SNS로 실시간 중계해 여행 일정 수립과 방문 시기 선택에 도움이 될 것으로 기대된다.

구는 3월 27일부터 4월 10일까지 매일 오후 2시, 송파구 ▲인스타그램과 ▲유튜브를 통해 개화상황을 사진과 숏츠(영상)로 생생하게 전달한다. 단순 풍경이 아닌, 주요 스폿을 기준으로 한 타임랩스 영상과 호수가 얼마나 붐비는지 보여줘 석촌호수 최적의 방문 시점을 한눈에 파악할 수 있다.

특히, 개화 수준을 5단계 벚꽃 개화 지수로 공개해 재미를 더했다.

△개화 초기, 겨우 피어난 몇 송이만 볼 수 있는 ‘겨우’ 단계 △석촌호수 내 일조량이 높은 일부분만 꽃망울을 터트렸지만, 긍정의 힘으로 벚꽃 시즌을 미리 만끽할 수 있는 ‘럭키 벚키’ 단계 △전체 개화 수준은 낮지만, 방문객이 비교적 적어 인증샷 찍기에 수월한 ‘얼리 버드’ 단계 △만개 시기, 유동 인구가 많아 인생 사진 촬영을 위한 도전이 요구되는 ‘챌린지 인생 샷’ 단계 △낙화 시기인 ‘벚꽃비가 내려요’ 단계로 구성했다.

또, 인스타그램 Q&A 기능을 활용해 송파구청 SNS 이용자들이 벚꽃에 대해 알고 싶은 사항을 문의받아 쌍방향 소통으로 정보를 제공할 예정이다.

동시에, 호수벚꽃축제를 알차게 즐길 수 있도록 다양한 SNS 프로그램을 준비했다. ▲축제에 대한 모든 정보를 담은 ‘벚꽃축제 완전정복’ 영상 ▲석촌호수 내 개방 화장실 위치 카드뉴스 ▲ ‘송파 SNS 서포터즈 SPARK’가 취재한 풍성한 콘텐츠 등이 예정돼 있다.

이 밖에도 송파구 내 초기 벚꽃 개화 현황을 구민이 직접 제보하는 ▲‘겨우 벚꽃 이벤트’를 3월 29까지 진행하고, 만개 시즌에는 ▲‘벚꽃 하트 사진 이벤트’도 진행할 계획이다.

송파구 관계자는 “관광객들이 가장 아름다운 시기에 석촌호수를 방문할 수 있도록 ‘벚꽃 개화 카운트다운’을 준비했다”며, “대한민국을 대표하는 벚꽃 명소인 석촌호수에 많이 오셔서 안전하고 쾌적하게 ‘호수벚꽃축제’를 만끽하시길 바란다”고 전했다.