위안부 모욕 등 단체 대표 송치 구속 후 구속적부심 등 청구했지만 결국 구속 신체로 검찰 넘겨져

[헤럴드경제=이영기 기자] 미신고 집회를 열고 평화의 소녀상 철거를 요구했던 보수단체 ‘위안부법폐지국민행동’의 김병헌 대표가 구속된 채 검찰에 넘겨졌다.

서울 서초경찰서는 26일 정보통신망법상 명예훼손, 사자명예훼손, 아동복지법 위반, 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의를 받는 위안부법폐지국민행동 대표 김씨를 서울중앙지검에 구속 송치했다고 밝혔다.

김씨는 지난 20일 구속된 후 구속적부심사 등을 청구했지만 기각됐다. 결국 구속된 채로 검찰로 넘겨졌다.

앞서 그는 지난해 12월 29일 서초구 서초고와 성동구 무학여고 정문 앞에서 ‘교정에 위안부상 세워두고 매춘 진로지도 하나’ 등의 문구가 적힌 현수막을 펼쳐 들고 사진 촬영을 했다. 그는 2019년 12월부터 소녀상 철거를 요구하며 수요시위를 방해하는 ‘맞불집회’를 주도해 온 인물이다.

김씨는 줄곧 ‘위안부 피해는 거짓’이라는 억지스러운 주장을 하고 있다. 그는 지난 달 3일 경찰 조사에 출석하며 “(위안부 피해는) 역사적 사실이 아니고 거짓말”이라며 “잘못된 것을 바로 잡기 위해 활동하고 있다”고 밝혔다.

그는 “위안부 피해자는 없다”는 궤변도 펼쳤다. 김 대표는 “일제에 의해서 강제 동원된 사람은 아무도 없다”며 “전국 영업 허가 얻어서 돈 번 사람들이 무슨 피해자냐”고 주장했다.

이어 “본인이 원해서 갔거나 돈 벌러 간 것”이라며 “(속아서 갔다면) 모집책의 문제지. 일본군의 문제가 아니다”라고 덧붙였다. 김 대표의 이 같은 주장을 반복하기도 했다.