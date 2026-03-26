의류봉제·기계금속·인쇄·주얼리·수제화 대상

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 동대문구(구청장 이필형)가 영세하고 노후화된 제조업체의 작업환경 개선을 위한 사업을 추진한다.

지원 대상은 동대문구에 사업장을 둔 상시근로자 10인 미만의 의류봉제, 기계금속, 인쇄, 주얼리, 수제화 제조업체로 휘발성유기화합물(발암물질) 기준치 이상 검출 시 특수 건강검진 동의 및 지원 후 3년간 사업체를 유지하면서 사후관리가 가능한 업체이다.

지원 품목은 ▷위해요소 제거(소화기, 화재감지기 등) 12개 ▷근로환경 개선(냉난방기, 콤프레셔 등) 14개 ▷작업능률 향상(바큠다이, 곤돌라 등) 8개 등 총 34개 항목이다.

선정된 업체는 총비용의 10% 자부담을 제외하고 최대 720만원까지 지원받는다.

신청을 희망하는 업체는 3월 30일부터 4월 24일까지 동대문구청 경제진흥과에 방문해 신청하면 되며, 이후 현장 실태조사와 서울시 심의를 거쳐 지원대상을 최종 선정한다.

이필형 동대문구청장은 “작업환경개선 지원사업을 통해 의류봉제 등 우리 구 영세 도시제조 업체 종사자들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 근무할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.