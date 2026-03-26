[헤럴드경제=박대성 기자] 2026여수세계섬박람회 조직위원회(공동위원장 권한대행 여수부시장 정현구, 공동위원장 박수관)와 한국슬로시티본부(국제슬로시티연맹 부회장 겸 한국슬로시티본부 이사장 손대현)는 25일 박람회의 성공적 개최와 지속 가능한 섬 발전을 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 2026여수세계섬박람회를 계기로 국제 교류를 확대하고, 국내외 슬로시티 회원 도시를 대상으로 박람회를 홍보하는 등 대외 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

이탈리아 오르비에토에 본부를 두고 있는 국제슬로시티연맹은 전 세계 33개국 308개 회원도시로 구성된 국제 네트워크이며, 한국슬로시티본부는 국내 15개 회원도시를 대표하는 조직으로 협약이 섬박람회의 글로벌 확산에 기여할 것으로 기대된다.

이에 따라 양측은 ▲한국슬로시티본부의 박람회 직접 참가 및 전 세계 회원 도시 참가 독려 ▲참가 회원국 부스 운영 등 지원 ▲지속가능한 섬 발전 등을 위해 상호 적극 협력하기로 했다.

정현구 여수부시장은 “한국슬로시티본부와의 협약을 통해 회원국과 협력을 강화하고 지속 가능한 섬의 미래 비전을 함께 공유할 것”이라고 말했다.

박수관 공동위원장도 “슬로시티 철학을 바탕으로 보존과 성장이 조화되는 새로운 섬 발전 모델을 구상하는 데 힘을 모으겠다”며 적극적인 협력을 약속했다.

2026여수세계섬박람회는 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 여수시 돌산읍 진모지구를 중심으로 여수엑스포장, 금오도, 개도 일원에서 개최된다.