증권사 61곳 연간 당기순이익 9조6455억원 거래대금 늘며 수탁수수료만 2조3000억원↑

[헤럴드경제=김지윤 기자] 지난해 국내 증시 호황으로 증권사가 사상 최대 규모인 10조원에 가까운 순이익을 낸 것으로 나타났다.

26일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 증권·선물회사 영업실적(잠정)’ 자료에 따르면, 증권사 61곳의 지난해 연간 당기순이익은 9조6455억원으로 전년(6조9441억원)보다 2조7014억원(38.9%) 증가했다.

금감원은 코로나19 사태 때 ‘동학개미 운동’으로 불린 개인투자자 투자 열풍으로 9조941억원 당기순이익을 낸 지난 2021년을 넘어 역대 최대치라고 했다. 작년 한 해 코스피는 76% 상승률을 기록했다.

작년 수수료 수익은 전년(12조9517억원) 대비 3조6642억원(28.3%) 늘어난 16조6159억원으로 집계됐다.

특히 국내·해외 주식 거래대금이 늘면서 수탁 수수료(8조6021억원)가 전년보다 2조3383억원(37.3%) 증가해 실적 대부분을 차지했다. 국내주식과 해외주식 거래대금은 각각 전년보다 36.0%, 24.3% 증가했다.

자산관리 부문 수수료는 펀드판매·투자일임 수수료 수익이 늘면서 26.4% 늘어난 1조6333억원으로 집계됐다. IB 부문 수수료는 4조864억원으로 9.2% 늘었다.

증권사의 자기매매 손익은 전년(12조5754억원) 대비 1.4% 소폭 증가하는 데 그쳤다.

상장지수펀드(ETF)를 포함한 주식·펀드 손익이 10조229억원(1545.6%) 급증했으나, 파생관련손익이 줄었고, 금리 상승으로 채권 손익도 감소한 영향이다.

기타자산 손익은 5조1206억원으로 2조1474억원(72.2%) 증가했다. 작년 연말 원/달러 환율이 1430원대로 떨어지면서 외화 관련 손익은 1조6860억원 증가했고, 신용공여 확대로 대출 이자 수익이 4613억원 늘어난 데 따른 것이다.

지난해 증권사 자산총액은 943조9000억원으로 전년 말대비 188조7000억원(25.0%) 증가했다.

재무건전성 지표인 순자본비율은 평균 915.1%로 전년 말(801.2%) 대비 113.9%포인트(p) 상승했다. 모든 증권사의 순자본비율은 규제 비율(100% 이상)을 웃돌았다.

평균 레버리지비율은 같은 기간 37.3%p 상승한 693.7%로 이 역시 모든 증권사가 규제 비율(1100% 이내)을 충족했다.

선물회사 3곳도 증시 활황으로 지난해 당기순이익이 전년 대비 86억4000만원(10.8%) 증가한 885억6000만원으로 집계됐다.

금감원은 “중동 전쟁으로 주가가 급등락하고 시장금리가 상승하는 등 대내외 불확실성이 높아질 우려가 있다”며 “영업용순자본비율(NCR) 산정방식 개선 등 증권사의 손실 흡수 능력과 리스크 관리 역량을 강화하겠다”고 말했다.