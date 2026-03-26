[헤럴드경제=민상식 기자] 미국과 이란의 종전 협상설이 부상하고 있으나 이란 군부는 유가와 호르무즈 해협의 통제권을 주장하며 강경한 입장을 고수하고 있다.

이란군을 통합지휘하는 중앙군사본부 하탐 알안비야의 에브라힘 졸파가리 대변인은 25일(현지시간) 성명에서 “유가 밑의 불길은 한참 전부터 불타오르고 있었다”며 “그 불꽃의 세기를 결정하는 건 우리 손에 달렸다”고 주장했다.

그러면서 “이것은 이번 전투에서 당신들(미국·이스라엘)을 위해 준비한 다변수 방정식 중 하나의 변수일 뿐”이라며 “당신들의 수명이라는 유리잔은 우리 손안에 있다”고 경고했다.

호르무즈 해협 상황에 대해선 “이전으로 돌아가지 않을 것이며 우리가 결심하면 무슨 일이 일어날 것”이라며 “신의 가호로 해협은 압제자들(이란·이스라엘)과 그들의 동맹에 닫혀 있다”고 말했다.

이어 “(호르무즈 해협) 통항의 규칙은 우리가 단호하게 다시 쓰고 있다”며 “그 규칙은 명확하고 투명하다. 당신들, 그리고 당신들과 연루된 누구라도 지나갈 권리가 없다는 것이다. 통항 허가 발급은 우리가 결정한다”라고 강조했다.