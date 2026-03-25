7월 50인 미만, 내년 100인 미만 확대 전담운용기관 재선정…수익률·운용체계 고도화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 중소기업 근로자를 위한 퇴직연금 제도 ‘푸른씨앗’ 가입 대상이 단계적으로 100인 미만 사업장까지 확대된다.

제도 도입 3년 만에 가입자 16만명, 적립금 1조5000억원 규모로 성장한 가운데, 정부는 운용체계 개편과 함께 본격적인 확산에 나선다.

고용노동부와 근로복지공단은 25일 ‘중소기업퇴직연금기금(푸른씨앗) 운영위원회’를 열고 제도 확대에 따른 자금운용 계획과 전담운용기관(OCIO), 주거래은행 선정 계획 등을 의결했다고 밝혔다.

이번 조치는 지난 17일 공포된 ‘근로자퇴직급여보장법’ 개정에 따른 것이다. 개정안에 따라 푸른씨앗 가입 대상은 현행 30인 이하 사업장에서 오는 7월 50인 미만, 2027년 1월부터는 100인 미만 사업장으로 확대된다.

특히 근로자라면 누구나 가입할 수 있는 ‘가입자 부담금 계정’ 근거도 마련되면서 퇴직연금 사각지대 해소와 노후소득 보장 기능이 강화될 것으로 기대된다.

푸른씨앗은 2022년 9월 도입 이후 빠르게 성장하고 있다. 현재 가입자는 약 16만명, 적립금은 약 1조5000억원 규모다. 수익률도 2023년 6.97%, 2024년 6.52%, 2025년 8.67%를 기록하며 안정적인 흐름을 이어가고 있다.

정부는 제도 확대에 맞춰 기금 운용체계도 전면 정비한다. 특히 전담운용기관과 주거래은행을 처음으로 재선정해 경쟁 기반 운용체계를 강화하고, 기금 운용의 전문성과 책임성을 높인다는 방침이다.

2026년 자금운용은 중장기 자산배분 전략을 바탕으로 국내외 금융시장 여건을 반영해 안정성과 수익성을 동시에 고려한 포트폴리오로 운용된다. 장기적이고 안정적인 수익률 확보에 방점이 찍힌다.

서명석 노동부 근로기준정책관은 “법 개정으로 푸른씨앗이 본격적인 확산 단계에 들어섰다”며 “전문적이고 투명한 기금 운용을 통해 안정적인 수익률을 확보하고, 제도 확대도 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.