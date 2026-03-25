[헤럴드경제=이원율 기자]역시 ‘슈퍼스타’다운 몸값이었다. 엄청난 금액이지만, ‘살아있는 전설’로 지금껏 보인 활약상을 보면 납득이 갈 수도 있을 수준이었다.

오타니 쇼헤이(일본)가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 순수 중 연간 수입이 가장 많은 선수로 집계됐다.

미국 경제 전문지 포브스는 25일 MLB 선수들의 최근 1년간 수입을 조사해 상위 10명을 발표했다.

이에 따르면 로스앤젤레스(LA) 다저스에 있는 오타니가 최근 1억2700만달러(약 1901억1900만원)를 벌어 1위에 올랐다. 오타니의 연봉은 200만달러, 연봉 외 수입은 1억2500만달러였다. 이를 하루 수입으로 계산하면 5억원이 넘는 엄청난 금액이다.

포브스는 “수많은 브랜드가 그를 영입하기 위해 경쟁하는 것은 당연한 일”이라며 “최근 일본 기업 기린과도 건강 보조제 광고 모델 계약을 맺었다”고 했다.

오타니는 이 밖에도 JAL, 세이코, 휴고보스 등 20여곳 기업과 후원 계약을 맺고 있는 것으로 알려져 있다.

오타니는 2021년, 2023년, 2024년, 2025년에 리그 최우수선수(MVP)로 뽑히기도 했다.

MLB닷컴은 “오타니와 MVP 경쟁을 벌일 수 있는 선수는 찾기가 어렵다”며 “오타니가 4년 연속 MVP가 되면 2001년부터 2004년 배리 본즈 이후 두 번째 기록이 될 것”이라고 했다.

MLB 선수 연간 수입 2위는 코디 벨린저(뉴욕 양키스)의 5650만달러였다. 이 또한 놀라운 금액이지만, 오타니와 비교하면 절반도 되지 않는다.

한편 오타니는 2026 WBC 올토너먼트팀에도 선정됐다. 일본은 8강에서 베네수엘라에 패해 탈락했는데, 4강에 진출하지 못한 팀에서 올토너먼트팀에 선정된 것은 오타니가 유일했다.

전 세계 중계진과 기자단, 공식 기록원들의 투표로 선정한 12명에는 포지션별 9명과 투수 3명의 명단이 올랐다. 오타니는 지명타자 부문에 선정됐다. 조별리그 4경기와 8강전을 치렀던 오타니는 5경기에서 3홈런 7타점을 쏴올렸다. 오타니는 “비록 일본은 대회 2연패에 실패했지만, 그는 4경기에서 3홈런을 터뜨리며 존재감을 보였다”는 평가를 받았다.