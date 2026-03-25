- 삼성전자, HBM 경쟁력 회복·반도체 슈퍼사이클 진입에 반도체 핵심 기업으로 떠올라

- 평택캠퍼스 P5공장 28년 가동 예정…같은해 준공 예정 브레인시티 비스타동원 수혜 단지로 주목

전 세계적으로 인공지능(AI) 인프라 투자 열풍이 불면서 반도체 시장이 다시 한번 ‘슈퍼사이클(대호황)’에 진입했다. 특히 삼성전자가 인공지능(AI) 반도체 시대의 주도권을 잡기 위해 올해에만 110조 원의 투자를 확정하면서, 세계 최대 반도체 생산 거점인 경기도 평택이 ‘글로벌 AI수도’로 급부상하고 있다.

삼성전자는 최근 기업가치 제고 계획을 통해 시설 및 연구개발(R&D)에 총 110조 원을 투입하겠다고 발표했다. 이는 연간 투자액 기준 사상 첫 100조 원 돌파로, 엔비디아와 AMD 등 글로벌 빅테크 기업에 HBM(고대역폭메모리) 공급을 확대하기 위한 전략적 행보다.

이러한 공격적 투자의 최대 수혜지는 단연 ‘평택’이다. 삼성전자는 글로벌 빅테크 기업수요를 감당하기 위해 평택캠퍼스 5공장(P5)의 공사 재개를 확정한 상황이다. P5 공장의 경우 오는 2028년 본격 가동을 목표로 추진 중이며 실제로 공장이 가동되면 수천 명의 고급 기술 인력과 협력업체가 유입되며 지역 경제 전반에 엄청난 파급력을 미칠 것으로 기대된다.

이와 관련해 부동산 업계 한 관계자는 “삼성의 투자는 단순한 산업 확장을 넘어 해당 지역의 주거 수요와 자산 가치를 끌어올리는 역할을 한다”라며 “이로 인해 ‘삼성효과’라는 말이 나오고 있고 실제로 과거 광교와 동탄에서 ‘삼성 효과’가 발생했던 만큼 세계 최대 반도체 생산 거점이 위치한 평택에서도 이러한 흐름이 재현될 것으로 본다”고 언급했다.

■ 평택캠퍼스 인접 ‘브레인시티’, 첨단 산업·연구·의료·주거가 결합한 자족형 복합도시

삼성전자의 추가 투자가 가시화되면서 평택 부동산 시장도 들썩이고 있다. 특히 삼성전자 평택캠퍼스와 인접해 강력한 직주근접성을 갖춘 브레인시티가 주목받고 있다. 브레인시티는 경기도 최대 규모의 일반산업단지로, 단순한 산업단지가 아닌 첨단 산업과 연구, 의료, 주거가 결합된 자족형 복합도시로 설계된 지역이다.

브레인시티는 삼성전자 평택캠퍼스와의 우수한 접근성 덕분에 반도체 관련 종사자들의 핵심 배후 주거지로 손꼽힌다. 여기에 아주대병원 의료복합타운(예정)과 카이스트 평택캠퍼스 등 굵직한 인프라가 함께 조성되고 있어, 향후 고덕국제신도시와 함께 평택의 주거 축을 담당할 주거 타운으로 거듭날 전망이다.

■ 브레인시티를 대표하는 대단지 브랜드 아파트 ‘브레인시티 비스타동원’

이처럼 삼성전자의 대규모 투자소식에 따라 브레인시티의 미래 가치가 높아지는 가운데, 그 중심에서 랜드마크급 규모를 자랑하는 ‘브레인시티 비스타동원’에 대한 관심도가 높아지고 있다.

동원개발이 브레인시티 4블록에 선보이고 있는 이 단지는 총 1,600가구의 대단지로 조성된다. 다수가 실수요자의 선호도가 높은 전용 84㎡이하로 나왔으며, 분양시장에서 희소성 높은 전용 85㎡초과 물량도 23.6%나 갖췄다.

단지는 SRT·1호선 평택지제역, 송탄IC, 경부고속도로 등 광역 교통망을 통해 평택과 인근 도시로의 이동이 편리하며 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 송탄·칠괴 산업단지 등과 인접해 직주근접성을 갖춘 것이 특징이다.

브레인시티 비스타동원은 우수한 교육여건도 갖췄다. 단지 앞 중학교(예정)를 비롯해 도일2초(예정), 평안초(예정)가 도보권에 위치하며 유치원과 고등학교도 단지 주변에 신설될 예정이라 유치원부터 고등학교까지 안전한 통학여건이 마련돼 어린 자녀를 둔 학부모들의 관심이 이어지고 있다는 것이 분양관계자의 전언이다.

또한 홈플러스·이마트·코스트코, 아주대병원 의료복합타운(예정) 등 생활 편의시설도 가까워 편리하게 이용이 가능하다.

한편, 브레인시티 비스타동원은 총 1,600가구 대단지에 걸맞은 수준 높은 상품성을 갖췄다. 조경은 국내 최고 브랜드 에버스케이프와 협업해 ‘비스타 레거시 가든(Vista Legacy Garden)’이라는 이름으로 조성된다. 수경시설(바닥분수, 폰드), 소나무 및 대형 목재 식재로 단지 품격을 높였다.

커뮤니티 시설로는 익스클루시브 웰니스센터(다목적 체육관)가 지역 최대규모로 마련될 예정이다. PT룸, GX룸, 골프연습장 등을 갖춰 입주민들에게 보다 건강한 생활을 제공하고, 다양한 여가활동과 취미를 즐길 수 있는 작은도서관, 카페테리아, 맘스/키즈룸도 마련된다.

또한 남향위주의 배치와, 넓은 동간거리를 확보해 모든 세대에 안전한 프라이버시와 풍부한 일조량 쾌적한 채광을 누릴 수 있도록 설계했으며, 친환경적이고 안전한 인덕션과 유럽형 고급 마감재를 도입해 입주민의 안전과 품격을 고려했다.

브레인시티 비스타동원 견본주택은 경기도 평택시 죽백동 일원에 위치하며 입주는 삼성전자 P5공장 준공시기와 가까운 오는 28년 하반기 예정이다.