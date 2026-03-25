[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 의료관광 공동 협력 체계를 구축, 글로벌 시장 다변화 및 외국인 환자 유치 활성화를 위해 ‘2026 외국인환자 유치 선도 협력 의료기관’ 14곳을 선정했다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 글로벌 의료관광 시장의 경쟁 심화와 국가별 수요 변화에 선제적으로 대응하고, 부산을 ‘글로벌 웰니스·의료 관광 허브도시’로 도약시키기 위해서다.

지난 1월 시는 공개 모집을 실시하고 서류심사와 현장평가를 거쳐 ▷국제 환자 대응 기반 시설(인프라) ▷외국어 전담 인력 운영 ▷전문 진료 분야 ▷웰니스 관광 연계 가능성 등을 종합 평가해 14개 의료기관을 선정했다.

이번에 선정된 기관은 ▷종합병원 4곳(대동병원, 삼육부산병원, 은성의료재단 좋은강안병원, 인제대학교 해운대백병원) ▷병원 2곳(라인업치과병원, 밝은눈안과병원) ▷의원 6곳(고운세상김양제장봉석피부과의원, 그레이스피부과의원, 김병준레다스흉부외과의원, 더바디성형외과의원, 밝은세상안과의원, 쉬즈성형외과의원) ▷한방 2곳(부산자생한방병원, 자연안에한의원) 총 14곳이다.

이들은 향후 부산을 대표하는 의료관광 협력기관으로서 시와 함께 공동 유치 마케팅에 나설 예정이다.

시는 해외 환자 유치 활성화를 위해 맞춤형 웰니스·의료관광 상품 개발과 글로벌 홍보·마케팅사업을 체계적으로 지원한다. 선정된 의료기관에는 ▷국가별 맞춤형 웰니스·의료관광 상품 개발 ▷해외 설명회 및 팸투어 우선 참가 ▷글로벌 온라인 여행사(OTA)플랫폼 활용 프로모션 추진 ▷다국어 홍보 콘텐츠 제작 등 부산 의료관광을 견인하는 의료기관의 우수 의료서비스와 관광 콘텐츠 등에 대한 홍보를 지원한다.

특히 동남아, 일본, 중국, 중앙아시아, 몽골 등 주요 전략시장 중심의 유치 다변화를 추진하고, 디지털 기반의 홍보를 강화해 부산 의료 인프라의 글로벌 인지도를 제고하는데 주력할 계획이다.