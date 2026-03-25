[헤럴드경제=문영규 기자] 미국이 7년 간 30조원을 들여 장기 거주가 가능한 달 기지를 만들기로 했다. 달 궤도에 우주정거장을 띄우겠다는 계획은 중단했다.

미국 항공우주국(NASA)은 24일 기존 달 궤도 우주정거장 ‘게이트웨이’ 프로젝트를 중단하고 7년간 200억 달러(약 29조8849억원)를 들여 달 기지를 세우겠다고 밝혔다고 로이터 통신 등이 이날 보도했다.

제라드 아이작먼 NASA 국장은 워싱턴 D.C. 본부에서 아르테미스 프로그램 관련 파트너사, 각국 우주당국 관계자들을 모은 ‘이그니션’ 행사에서 3단계 달 거주 계획을 공개했다.

아이작먼 국장은 “향후 7년 동안 200억 달러를 투자하고 수십 번의 임무를 통해 기지를 건설할 것”이라며 “게이트웨이를 현행 형태로 중단하고 지속적인 (달) 표면 작업이 가능한 인프라로 전환하겠다”고 밝혔다.

그는 게이트웨이 장비 가운데 일부는 재활용할 계획이라고 전했다.

당초 게이트웨이는 달 궤도 위의 우주정거장 역할을 하며 우주비행사들이 달로 향하는 기착점이자 연구 플랫폼으로 사용될 예정이었다.

이미 항공우주산업 제조사 노스럽 구루먼과 밴터가 게이트웨이를 상당 부분 제작한 것으로 알려졌다.

달 기지 3단계로 구축, 장기 거주 시설 만들것

달 기지 구축은 세 단계로 진행되는데, 1단계는 CLPS(민간 달 탑재체 수송 서비스)와 달 탐사 차량 프로그램을 통해 달에서의 활동을 늘리고 통신, 발전, 항행 등을 위한 장비를 보낸다.

2단계로 준거주가 가능한 인프라 구축과 정기적인 물류 운송에 나선다. 달 표면에서 우주비행사들의 주기적인 작업도 지원한다.

마지막 단계는 장기 거주가 가능한 시설을 만드는 것이다. 이를 통해 인류가 달에서 살 수 있는 영구 기반을 다진다는 계획이다.

이 같은 발표는 ‘아르테미스Ⅱ’ 발사를 약 일주일 앞두고 나왔다.

NASA는 다음 달 1일 달 궤도 유인 우주선인 ‘아르테미스Ⅱ’를 발사할 예정이다.

발사에 성공할 경우 이는 1972년 아폴로 17호 이후 약 반세기 만에 처음으로 이뤄지는 달 궤도 유인 비행이 될 전망이다.