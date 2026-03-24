국내 자동차 등록 대수가 가구 수를 넘어서는 ‘1가구 2차량 시대’가 현실화되면서 아파트 선택 기준에도 변화가 나타나고 있다. 특히 수도권을 중심으로 자차 출퇴근 비중이 높은 지역에서는 넉넉한 주차 공간이 실수요자들의 핵심 고려 요소로 떠오르는 분위기다.

국토교통부와 행정안전부에 따르면 2025년 기준 전국 차량 등록 대수는 약 2,637만 대로 전체 가구 수인 약 2,423만 가구를 웃돌고 있다. 가구당 차량 보유 대수가 증가하면서 기존 아파트의 주차난 문제가 부각되고, 이에 따라 주차 여건이 우수한 단지에 대한 선호도도 함께 높아지고 있다는 분석이다.

최근 분양시장에서도 이러한 흐름이 반영되고 있다. 세대당 2대 이상의 주차 공간을 확보한 단지가 차별화 요소로 부각되고 있다. 업계에서는 주차 공간이 단순 편의시설을 넘어 주거 만족도를 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다고 보고 있다. 차량 보유 대수가 증가하는 상황에서 주차 스트레스 여부가 실거주 체감 품질에 직접적인 영향을 미친다는 설명이다.

이러한 가운데 ‘수원 이목 디에트르 더 리체Ⅱ’가 세대당 약 2.1대 수준의 주차 공간을 확보한 단지로 공급에 나섰다. 단지는 지하 3층~지상 최고 29층, 총 1,744세대 규모로 조성되며 전용 84㎡를 비롯해 115㎡, 116㎡, 139㎡, 141㎡ 등 중대형 평형을 포함한 다양한 면적 구성을 갖췄다.

주거 쾌적성을 고려한 설계도 눈에 띈다. 단지는 약 12%대의 낮은 건폐율을 적용해 단지 내 분수정원과 숲길공원 등 조경 공간을 확보했으며, 인근에는 축구장 약 10개 규모의 근린공원 조성도 예정돼 있어 쾌적한 주거 환경을 기대할 수 있다. 커뮤니티 시설도 다양하게 구성된다. 실내 수영장과 사우나를 비롯해 피트니스센터, 실내 골프연습장, 북카페, 어린이도서관 등 입주민 편의를 고려한 시설이 마련될 예정이다.

단지는 지하철 1호선 성균관대역을 도보로 이용할 수 있으며 북수원IC와 인접해 사당·양재 등 강남권 주요 업무지구까지 자차 기준 약 30분대 이동이 가능하다. 향후 GTX-C 노선과 신분당선 연장, 인덕원~동탄 복선전철(가칭) 등 광역교통망 확충도 예정돼 있어 교통 여건은 더욱 개선될 전망이다.

‘스타필드 수원’, ‘롯데마트 천천점’, ‘만석공원’, ‘수원종합운동장’ 등 기존 도심 인프라를 이용할 수 있으며, 이목지구 내에는 약 4,200여 세대 규모의 주거단지와 함께 상업·업무시설 조성이 계획돼 있다. 또한 인근에는 북수원 테크노밸리(예정)와 반도체 클러스터 조성에 따른 산업 기반이 형성될 예정으로 직주근접 수요 유입도 기대된다.

한편 해당 단지는 규제지역에 위치하지만 규제 발표 이전 분양 단지로 10·15 대책에 따른 추가 LTV 강화 규제 적용 대상에서는 제외된다. 이에 따라 기존에 안내된 대출 조건을 유지할 수 있어 자금 계획 측면에서 부담을 덜 수 있다는 평가다.

1차 계약금 1,000만 원, 총 계약금 5% 조건으로 초기 자금 부담을 낮췄으며, 입주 전 전매도 가능하다. 또한 계약 이후 분양가 할인이나 옵션 무상 제공 등 조건 변경 시 기존 계약자에게도 동일하게 적용하는 ‘계약안심 보장제’를 한시적으로 시행하고 있다.

대방건설이 시공하는 해당 단지의 견본주택은 수원역 인근인 수원시 권선구 서둔동 일원에 마련돼 있다.