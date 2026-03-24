[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 성주군 재난상황실에서 ‘동서3축(무주~성주~대구) 고속도로 건설사업’예비타당성조사 대응을 위한 관계기관 실무회의를 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 회의에는 경북도와 김천시, 성주군, 칠곡군 관계자들이 참석해 예비타당성조사 대응 전략을 공유하고 기관 간 협력체계 구축 방안에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

회의에서는 △예비타당성조사 대응계획 협의 △추진상황 공유 △기관 간 협력 강화 방안 △실무회의 정례화 추진 △예비타당성조사 제도 전면 개편 동향 공유 등 주요 안건이 논의됐다.

특히 참석 기관들은 예비타당성조사 통과를 위해서는 지자체 간 유기적인 협력과 공동 대응이 중요하다는 데 공감하고 향후 실무회의를 정례화하여 지속적인 협의체계를 유지해 나가기로 했다.

동서3축 고속도로는 무주~성주~대구를 연결하는 핵심 간선도로망으로, 대구·경북 서부권의 교통 접근성 개선은 물론 물류 효율성 증대와 관광 활성화 등 지역 균형발전을 견인할 것으로 기대되는 국책사업이다.

성주군은 앞으로도 관계기관과의 지속적인 협의를 통해 공동 대응체계를 강화하고, 예비타당성조사 통과를 위한 전략 마련에 행정 역량을 집중할 계획이다.

성주군 관계자는 “동서3축 고속도로는 성주를 중심으로 한 광역 교통망 구축의 핵심 축”이라며 “국가사업으로 추진되는 사업이지만 우리 지역을 통과하는 중요한 노선인 만큼 예비타당성조사 통과를 위해 지자체 차원에서도 적극 대응하고 있다”고 말했다.