[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 23일 대구 남구와 ‘AI대전환 상생협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 지역사회와 함께 인공지능(AI) 시대에 대응하기 위한 교육 협력에 나섰다.

이번 협약은 인공지능 기술 확산과 디지털 전환 가속화에 대응해 지역 주민의 AI·디지털 역량을 높이고, 대학과 지자체가 협력하는 지역 상생 교육 모델을 구축하기 위해 마련됐다.

협약식에는 영남이공대 이재용 총장과 대구시 남구 조재구 구청장을 비롯해 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 대학의 AI 전문 교육 역량과 지자체의 지역 행정 네트워크를 연계해 지역 주민을 위한 AI·디지털 교육 프로그램을 공동으로 운영하고 지역사회 AI 역량 강화에 나설 계획이다.

주요 협약 내용으로 ▲지역 주민 대상 AI·디지털 기초소양 교육 프로그램 공동 기획 및 운영 ▲지역 인재 양성 정책 및 평생교육 사업 연계 ▲교육 교재·실습 장비·온라인 학습 플랫폼 등 교육자원 공동 활용 ▲교육 운영 성과 분석 및 교육 모델 고도화 ▲기타 AI·디지털 전환 관련 협력사업 추진 등을 약속하고, 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

특히 이번 협약은 단순한 교육 프로그램 운영을 넘어 지역사회 전반의 디지털 전환 역량을 강화하고 대학이 보유한 교육 인프라를 지역 주민에게 개방함으로써 지역 기반 평생교육 생태계를 구축하는 데 의미가 있다.

영남이공대는 AI·빅데이터 분야 전문 인력과 교육 인프라를 기반으로 교육과정 개발, 콘텐츠 설계, 강의 운영을 담당하고, 강사진 구성 및 학습자 평가 등 교육 전반을 체계적으로 지원한다.

또 대학 내 강의실과 실습실, 첨단 장비를 활용해 실습 중심 교육을 제공함으로써 교육 효과를 극대화할 예정이다.

대구 남구는 지역 주민 대상 교육 참여자 모집과 홍보, 행정 지원을 담당하며 공공청사 등 교육 공간 제공과 교육 환경 조성에 협력한다.

아울러 지역 평생학습 체계 및 주요 정책과 연계해 교육의 지속성과 확장성을 확보하고, 민·학·관 협력 기반의 지역 상생 모델 구축을 지원할 방침이다.

영남이공대 이재용 총장은 “이번 협약을 통해 대학이 보유한 AI 교육 인프라와 전문성을 지역사회와 공유하고 지역 주민이 AI 시대에 필요한 역량을 갖출 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”며 “영남이공대는 지역사회와 함께 성장하는 대학으로서 AI 교육과 평생교육을 통해 지역의 디지털 전환과 미래 인재 양성에 기여하겠다”고 말했다.

조재구 대구 남구청장은 “AI와 같은 첨단 기술 분야에서는 현장의 행정력과 대학의 전문성이 결합될 때 비로소 강력한 시너지를 발휘된다”며 “급변하는 기술의 흐름 속에서 남구 주민들이 AI 대전환의 혜택을 누리고 더 크게 성장할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.