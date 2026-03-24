에이전트 AI 성능 전작 ‘솔라 프로 2’ 대비 2배 향상

[헤럴드경제=박혜림 기자] 에이전트형 인공지능(AI) 경쟁이 본격화되는 가운데 업스테이지가 대형언어모델(LLM) ‘솔라 프로 3’를 공개하며 실사용 중심 AI 시장 공략에 나섰다. 매개변수 규모를 1000억 단위로 확대한 대형 모델임에도 비용과 처리 속도는 유지하고, 도구 호출·복합 지시 이행 등 에이전트 핵심 성능을 대폭 끌어올리며 ‘성능 대비 효율’ 경쟁에 불을 지폈다.

업스테이지는 24일 자체 개발 LLM 솔라 프로 3를 공개했다.

솔라 프로 3는 기존 ‘솔라 프로 2’ 대비 3배 이상 커진 1020억 매개변수의 대형 모델임에도 비용과 처리 속도(TPS)는 동일하게 유지해 효율성을 높인 것이 특징이다.

성능 면에서는 다단계 작업을 수행하는 도구 호출, 복합 지시 이행 등 에이전트 워크플로우 전반을 아우르는 실질적인 도약을 이뤄냈다. 구체적으로는 에이전트 종합 성능(Tau2-all), 코딩(Terminal Bench 2·SWE Bench), 지시이행(IFBench) 등 주요 LLM 벤치마크 평가에서 전작 대비 2배 이상의 향상을 달성했다.

또 업스테이지 자체 강화학습 기술 ‘스냅PO’를 적용해 에이전트 AI의 핵심인 심층 추론 능력을 고도화했다. 단순 답변 생성을 넘어 단계적 사고로 추론의 일관성과 맥락 판단력을 높인 결과, 경시대회급 수학(HMMT’26·AIME’26), 대학원 수준 과학(GPQA-Diamond) 등 고난도 추론 평가에서 높은 성능 도약을 달성했다.

응답 품질도 한 단계 끌어올렸다. 일반 사용자 선호도(Arena-hard-v2)와 한국어 사용자 선호도 (Ko-Arena-hard-v2) 등 주요 평가 지표에서 유의미한 개선을 기록했으며, 사용자의 의도와 미세한 뉘앙스까지 정확히 반영해 실사용 환경에서의 체감 품질을 높였다.

솔라 프로 3는 글로벌 AI 모델 서비스 플랫폼 ‘오픈라우터(OpenRouter)’와 업스테이지 자체 API를 통해 즉시 이용할 수 있다. 대형 모델의 성능을 소형 모델 수준의 비용으로 도입할 수 있어, 에이전트 AI 전환을 검토하는 기업과 개발자들의 진입 장벽을 낮출 것으로 기대된다.

김성훈 업스테이지 대표는 “솔라 프로 3는 단순한 모델 성능을 넘어 실제 업무 환경에서 효과를 낼 수 있는 에이전트 AI 실용성의 도약을 목표로 개발됐다”며 “앞으로도 업스테이지는 업계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 실제 산업 현장에서 쓰이는 AI 생태계를 확장해 나가겠다”고 말했다