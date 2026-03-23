광양만권경자청, 제2차 발전계획 수립 용역

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양만권경제자유구역청은 23일 상황실에서 ‘제2차 광양만권경제자유구역(GFEZ) 발전계획 수립 연구용역’ 착수보고회를 개최하고 용역에 돌입했다.

이번 연구용역은 산업부의 ‘제3차 경제자유구역 기본계획’을 토대로 광양만권의 특성에 맞는 중장기 발전 방향을 구체화하기 위해 추진된다.

용역 기간은 이달부터 올해 12월 중순까지 약 10개월간 진행될 예정이다.

이날 보고회에는 광양만권경자청 임직원 외 전남도와 경남도, 여수·순천·광양시, 하동군 등 광양만권 지자체 공무원들과 용역 수행기관(와이비파트너스) 관계자 등 20여명이 참석해 광양만권 발전계획 수립에 대한 심도 있는 의견을 나눴다.

이번 제2차 발전계획에는 광양만권의 향후 10년에 대한 발전 비전을 제시하고 목표 설정, 핵심 전략산업 중심의 혁신 생태계 조성 전략 등이 담길 계획이다.

구충곤 광양만권경제청장은 “이번 연구용역에서 광양만권의 내실 있는 발전계획을 수립해 광양만권경제자유구역이 지역 경제의 핵심축으로 혁신 성장을 주도할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.