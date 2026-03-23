국민의힘 서울시당 22일 경선관련 회의 개최, 박강수 마포구청장 단수 후보 선정...영등포구청장 후보는 최호권 현 구청장과 최웅식 국민의힘 서울시당 부위원장 2인 경선키로 결정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장이 국민의힘 마포구청장 후보로 단수공천됐다.

국민의힘 서울시당(위원장 배현진 국회의원)은 22일 전체회의를 열어 서울지역 기초단체장 공천에 대해 심도 있게 논의, 박강수 마포구청장을 단수 후보로 확정했다.

중랑구청장 후보로는 황종석 한국정책개발학회장을 단수후보로 결정했다.

또 영등포구청장 후보로는 최호권 영등포구청장과 최웅식 국민의힘 서울시당 부위원장(전 서울시의원) 경선으로 뽑기로 했다.

이와 함께 용산구청장 후보로는 김형석 전 통일부 차관, 김경대 전 용산구청장 후보, 조상현 전 기획재정부 장관 정책보좌관 등 3인 경선으로 후보를 선출한다.

강북구청장 후보는 이성희 전 서울시의원, 장지호 국민의힘 대변인 2명 경선, 은평구청장 후보는 남기정 전 은평구청장 후보, 이경호 법무법인 차율 대표변호사 2인 경선으로 뽑기로 했다.

한편 성동구와 동작구 구청장 후보는 추가 공모를 하기로 했다.