등번호 7번 손흥민 신규 모델 기용 손흥민 사진·사인 적용 ‘스페셜 에디션’

하이트진로가 테라 출시 7주년을 맞아 축구선수 손흥민을 신규 모델로 발탁했다. 테라 7주년과 손흥민의 등번호 7번이 맞아떨어졌다. 여기에 현역 스포츠 스타의 역동적 이미지가 리얼탄산 100% 브랜드 콘셉트와 부합했다는 판단이다.

TV광고는 두 편으로 구성됐다. 첫 광고(사진)는 기자회견장에 테라 새 모델로 손흥민이 등장하는 장면을 담았다. 2편은 축구 경기장을 배경으로 프리킥을 준비하는 손흥민이 찬 공이 테라 병 속으로 빠지는 장면을 연출했다. ‘99%는 리얼이 아니다. 100%가 아니라면’이라는 내레이션으로 리얼탄산 100%를 강조했다.

‘테라 X SON7’ 스페셜 에디션도 출시했다. 손흥민의 사진과 실제 사인을 디자인에 적용했다. 시그니처 골 세레머니인 ‘찰칵 포즈’도 전면에 담았다. 병 뚜껑 외부에는 축구공 이미지를, 내부에는 ‘SON’과 ‘7’을 새겼다. 유흥용 500 ㎖ 병과 355㎖·360㎖·453㎖·500㎖ 캔, 1.6ℓ 페트 등 6종으로 판매한다.

테라는 2019년 3월 출시 후 39일 만에 100만 상자 판매를 돌파했다. 맥주 브랜드 중 가장 빠른 속도다. 최근 7개년 연평균 성장률은 8%를 기록했다. 누적 판매량은 59억병(2025년 12월 31일 기준)이다. 1초당 28병씩 팔린 셈이다.

하이트진로 관계자는 “손흥민 선수와의 시너지로 브랜드의 핵심 메시지를 온전히 전달할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박연수 기자