부산(Busan)과 유니콘(Unicorn) 합성어 ‘부니콘 기업’ 인증서, 사업화 자금 5천만원 지원

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 지역 창업 생태계를 활성화하고 글로벌 시장경쟁력을 갖춘 고성장 유망기업 10개사를 ‘2026년 부니콘 지원사업’ 대상으로 최종 선정했다고 23일 밝혔다.

‘부니콘(Bunicorn)’은 부산(Busan)과 유니콘(Unicorn)의 합성어로, 성장 잠재력이 입증된 고성장 기술창업 기업을 발굴해 부산을 대표하는 유니콘 기업으로 집중 육성하는 부산형 창업지원 브랜드다.

이번에 선정된 기업은 ▷(주)뉴라이즌 ▷(주)라이브엑스 ▷(주)리솔 ▷(주)소프트스퀘어드 ▷(주)슬래시비슬래시 ▷(주)아이쿠카 ▷(주)짐캐리 ▷(주)크리스틴컴퍼니 ▷(주)티큐어 ▷(주)해양드론기술 등이다.

시는 다수 기업을 분산 지원하는 기존 방식에서 고성장 궤도에 진입할 가능성이 높은 유망기업을 선별해 시의 자원을 집중 투입하는 ‘스케일업 중심 지원체계’로 개편했다. 이를 통해 지역 창업기업이 겪는 성장 정체기를 극복하고 지속가능한 성장 기반을 마련하도록 지원할 계획이다.

선정기업에는 ‘부니콘 기업’ 인증서와 현판이 수여되며, 기업당 5000만원의 사업화 자금이 기본 지원된다. 또한 별도의 IR 평가를 통해 선정된 상위 3개 기업에는 5000만원을 추가 지급한다.

이와 함께 ▷기업수요 맞춤형 밀착 관리 ▷내외부 프로그램 참여 우대 ▷글로벌 전시회 참가 지원 ▷투자자 매칭 등 매출확대와 시장진출을 지원하는 고도화 프로그램도 병행한다.

한편 시는 오는 4월 1일 부산유라시아플랫폼에서 ‘2026년 부니콘 육성·지원사업 통합 출범식(B-스타트업 데이)’을 열어 선정기업들과 부산 창업정책 비전을 공유할 예정이다.

박형준 시장은 “부니콘 기업들이 지역을 넘어 글로벌 유니콘 기업으로 도약할 수 있도록 체계적인 성장 사다리를 만들겠다”고 했다.