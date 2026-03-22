공공요금 동결·유통구조 개선…민생물가 23개 품목 집중 관리 나프타·요소 등 공급망 점검…원스톱 지원·패스트트랙 도입

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 중동 정세 불안에 따른 고유가 장기화 가능성에 대비해 추가경정예산(추경)과 함께 금융·세제·규제 등 정책 수단을 총동원한 대응에 나섰다. 에너지 수급 관리와 핵심 품목 공급망 안정, 민생물가 관리까지 전방위 대응에 속도를 낸다는 방침이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 22일 정부서울청사에서 관계장관 간담회를 열고 중동 상황에 따른 고유가 대응 현황과 향후 계획을 점검했다. 이날 회의에는 행정안전부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 국토교통부, 고용노동부 등 관계 부처와 금융위원회, 공정거래위원회 등이 참석했다.

구 부총리는 “중동 상황이 3주째 지속되면서 장기화 가능성에 대비한 철저한 대응이 필요하다”며 “추경의 신속한 편성과 집행뿐 아니라 금융·세제·규제 등 다양한 정책 수단을 적극 발굴·활용해야 한다”고 강조했다.

특히 국제유가 상승이 전반적인 물가 상승으로 이어질 수 있다는 점을 지적하며 민생물가 안정 대책을 주문했다. 정부는 석유제품 최고가격제 안착을 위한 현장 점검을 강화하는 한편, 공공요금 동결 기조를 유지하고 민생물가 23개 특별관리 품목에 대한 할인 지원을 확대할 계획이다. 유통구조 개선도 병행해 체감 물가를 낮춘다는 방침이다.

에너지 수급 안정 대책도 구체화한다. 정부는 대체 발전 확대와 에너지 절약을 포함한 수급 관리 계획을 조속히 마련해 발표하고, 중동 의존도가 높은 나프타와 요소 등 핵심 품목의 공급 상황을 집중 점검하기로 했다. 필요 시 추가 대응책도 즉각 마련할 예정이다.

이와 함께 정부는 정책 효과를 높이기 위해 현장 집행력 강화에도 나선다. 중소기업 수출 지원 등 여러 부처가 연계된 사업에 대해 원스톱 지원체계를 확대하고, ‘패스트트랙’을 도입해 지원 기간을 단축하는 방안을 추진한다.

정부는 국민 참여형 절약 프로그램도 병행해 추진한다. 참석자들은 에너지와 핵심 품목 수급 안정을 위해 일상에서 실천 가능한 절약 방안을 마련해 국민에게 안내할 필요가 있다는 데 의견을 모았다.

정부는 향후 중동 정세와 국제유가 흐름을 면밀히 모니터링하면서, 상황 악화 시 추가 대응책을 신속히 마련한다는 방침이다.