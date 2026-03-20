[헤럴드경제=박혜림 기자] 대전 자동차 부품 제조 공장 화재와 관련해 정부가 중앙사고수습본부와 대책지원본부를 동시에 가동하며 범정부 대응에 나섰다.

행정안전부는 20일 대전 대덕구 공장 화재와 관련해 대책지원본부를 가동하고, 관계기관 협업체계를 구축했다고 밝혔다. 대책지원본부는 사고 주관기관인 고용노동부와 대전시·대덕구 등 지방자치단체와 협력해 실종자 수색과 피해자 지원에 집중하고 있다.

행안부는 인명 피해 우려가 커지자 재난안전관리본부장 주재로 상황판단회의를 열고, 국장급 현장상황관리관을 현장에 급파해 대응 및 수습 상황을 지원 중이다.

고용노동부도 즉각 대응에 나섰다. 김영훈 고용노동부 장관은 “안전하고 신속한 인명 구조를 최우선으로 사고 대응을 철저히 하라”고 지시하고, 장관을 본부장으로 하는 중앙사고수습본부를 구성했다. 중수본에는 행정안전부, 소방청, 경찰청, 대전시 등이 참여한다.

사고 직후 대전지방고용노동청이 현장에 출동했으며, 류현철 산업안전보건본부장도 현장에 급파됐다. 김 장관은 이날 저녁 현장을 찾아 수습 상황을 점검하고 대응을 지휘할 계획이다.

이번 화재는 이날 오후 1시 17분께 대전 대덕구 문평동 소재 자동차 부품 제조 공장에서 발생했다. 당시 공장 내 근무자 170명 가운데 101명이 대피했으나, 중상 24명과 경상 31명 등 55명이 부상을 입었다. 현재까지 14명은 연락이 닿지 않아 실종 상태로 파악되고 있다.

정부는 추가 인명 피해를 막기 위해 구조 및 수색 작업에 총력을 기울이고 있다.