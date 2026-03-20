1차 조사 한 달 만에 재출석 특수상해 등 갑질 혐의 조사

[헤럴드경제=이영기 기자] ‘매니저 갑질’과 불법 의료행위 의혹을 받는 방송인 박나래(41)가 피의자 조사를 받기 위해 경찰에 다시 출석했다. 지난달 20일에 이어 약 한 달 만에 이어진 조사다.

서울 강남경찰서는 20일 오후 1시부터 박씨를 불러 특수 상해 혐의 등에 대해 조사를 하고 있다. 경찰은 박씨가 전 매니저들에게 술잔을 던져 다치게 하고, 사적인 심부름을 시켰다는 혐의에 대해 수사하고 있다.

앞서 박씨는 지난달 20일에도 강남경찰서에 출석해 8시간에 걸친 조사를 받은 바 있다.

당시 박씨는 조사를 마친 후 경찰서를 나서며 “성실하게 조사에 임했고 사실대로 질문에 답했다”며 “저의 불편한 사항으로 심려를 끼쳐드려 죄송하다”고 입장을 밝혔다.

이어 매니저에 대한 갑질 혐의와 술잔을 던졌다는 의혹에 대해서는 “조사를 통해 차후 밝혀질 부분이라 생각한다”며 “오늘 조사에서 사실이 아닌 부분은 잡아냈고 바로 잡을 예정”이라고 말했다.

매니저 주장의 어떤 부분이 거짓이라고 생각하냐는 질문에는 “수사를 통해 밝혀질 부분”이라며 “말하기 조심스럽다”고 말을 아꼈다.

그는 ‘어머니와 전 남자친구에게 월급을 준 것이 맞느냐’, ‘경찰 조사를 연기한 이유는 무엇이냐’는 등의 질문에도 답을 하지 않은 채 떠났다.

앞서 박씨의 전 매니저들은 박씨가 사적 심부름을 시키고 술잔을 던져 다치게 했다고 폭로하며 특수상해와 명예훼손 등의 혐의로 박씨를 고소했다. 이어 ‘주사 이모’를 통한 불법 의료 시술 의혹도 제기했다. 박씨 역시 전 매니저들을 공갈미수, 업무상 횡령 등의 혐의로 맞고소한 상태다.

경찰은 최근 박씨에게 불법 시술을 한 것으로 지목된 ‘주사 이모’ 이모 씨와 전 매니저를 불러 박씨의 혐의들을 조사한 바 있다.