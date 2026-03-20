[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시청 열린도서관이 20일부터 오는 5월 22일까지 봄 도서 큐레이션 ‘괜찮아지지 않아도 괜찮은가, 봄’ 전시와 체험프로그램을 운영한다. 이번 도서 큐레이션은 봄이 완벽해진 뒤에 오는 계절이 아니라 상처와 추위를 지나 조금씩 피어나는 시간이라는 점을 조명하고자 기획됐다.

전시는 시청 들락날락(1층)과 열린도서관(3층) 도서 큐레이션 공간에서 진행되며, 문학·에세이·그림책 등 다양한 도서를 통해 감정과 관계, 삶의 이야기를 함께 살펴볼 수 있는 전시로 구성된다.

‘상처와 추위를 지나 조금씩 피어나는 봄의 시간’을 주제로 <그대 그러니 사라지지 말아라>, <어른의 행복은 조용하다>, <사실은, 우리 모두가 그래>, <싫다는 건 뭘까?> 등 도서를 통해 시민들이 자신의 감정을 돌아보고 삶을 성찰할 수 있는 독서 경험을 제공할 예정이다.

도서 큐레이션과 연계해 유아·초등·성인 대상 체험프로그램도 함께 운영된다. 특히 들락날락 전시 공간에는 상시 참여형 코너 ‘괜찮은지 묻는 자리’ 포토존을 운영한다.

자세한 사항은 부산시청 열린도서관 누리집(library.busan.go.kr/openlib/index.do>알림마당)에서 확인할 수 있으며 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.