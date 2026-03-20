3월 23일부터 구로구민 250명 선착순 모집…평생학습관 누리집 또는 서울대 평생교육원 전화 신청 4월 8일부터 6월 10일까지 구로구민회관 대강당에서 매주 수요일(오후 7시~오후 9시) 무료 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 구민의 평생학습 기회를 확대하고 수준 높은 인문·교양 교육을 제공하기 위해 ‘2026 구로구 시민아카데미’를 운영한다.

구로구 시민아카데미는 2023년부터 서울대 평생교육원과 협력해 서울대 교수진의 다양한 인문·교양 강의를 제공, 구민들이 일상 속에서 배움의 즐거움을 누릴 수 있도록 운영되고 있다.

강의는 오는 4월 8일부터 6월 10일까지 매주 수요일(오후 7시부터 오후 9시) 구로구민회관 대강당에서 진행된다. 올해의 교육 테마는 ‘WITH GURO’로, 음악·역사·건축·심리 등 다양한 주제를 아우르는 폭넓은 강의가 마련될 예정이다.

모집 인원은 구로구민 250명으로, 전 강의는 무료로 운영된다.

수강을 희망하는 구민은 3월 23일부터 구로구평생학습관 누리집 또는 서울대 평생교육원 전화 접수를 통해 신청할 수 있으며, 선착순으로 마감된다.

구로구 관계자는 “이번 시민아카데미는 서울대 교수진의 수준 높은 강의를 통해 구민들의 지적 호기심을 충족시키고 평생학습 참여를 확대하기 위해 마련됐다”며 “앞으로도 다양한 교육 프로그램을 통해 누구나 쉽게 배우고 성장할 수 있는 학습 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

구는 구민의 삶의 질 향상과 자기계발 지원을 위해 다양한 평생학습 프로그램을 운영하고 있으며, 자세한 내용은 구로평생학습관 누리집을 참고하면 된다.