우리·국민·하나·신한은행 및 서울신용보증재단과 업무협약 체결...지역 내 소상공인·중소기업 대상 업체당 최대 2억 원 융자 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 지난 18일 우리은행, 국민은행, 하나은행, 신한은행, 서울신용보증재단과 ‘특별신용보증 융자지원 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 고금리·고물가 상황 속에서 경영에 부담을 겪는 지역 내 소상공인과 중소기업을 대상으로 금융지원을 확대하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 중랑구와 4개 은행은 서울신용보증재단에 총 17억 원을 출연, 재단은 이를 바탕으로 출연금의 12.5배인 212억5000만 원 규모의 특별보증 융자지원을 한다. 출연금은 중랑구 1억 원, 우리은행 10억 원, 국민은행 3억 원, 하나은행 2억 원, 신한은행 1억 원으로 구성된다. 이는 지난해 상반기 175억 원 규모로 시행된 특별신용보증융자보다 37억5000만 원 늘어난 규모다.

특별보증 융자지원 대상은 중랑구에 사업장을 두고 사업자등록 후 3개월 이상 경과한 소상공인 및 중소기업으로, 업체당 최대 2억 원까지 지원받을 수 있다. 융자 조건은 연 2~3%대 변동금리로, 기존 재단 이용 여부 등에 따라 달라질 수 있으며 1년 거치 후 3~4년 균등분할 상환 방식으로 운영된다.

융자를 희망하는 사업자는 서울신용보증재단 중랑종합지원센터를 통해 신청할 수 있으며, 이후 신용조사와 사업장 확인, 보증심사를 거쳐 보증 승인 여부가 결정된다. 보증이 승인되면 협약 은행을 통해 융자가 실행되며, 융자 현황은 서울신용보증재단과 중랑구가 수시로 공유해 투명하게 운영될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “이번 특별신용보증 융자지원 협약이 지역 내 소상공인과 중소기업의 경영 안정에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 민·관·금융기관과의 협력을 강화해 지역경제에 보탬이 되는 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.