하정우 청와대 AI수석·국가AI전략위 부위원장 면담 리사수 AMD 대표 “국내 AI 기업과 협력 공고화”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 하정우 청와대 AI미래기획수석이 임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장과 방한 중인 리사수 AMD 최고경영자(CEO)를 만나 한국과 AMD 간 상호 윈-윈할 수 있는 AI 협력 방안을 논의했다고 청와대가 19일 밝혔다.

이들은 특히 앞으로도 글로벌 개방형 AI 생태계 구축을 위해 상호 호혜적인 협력을 확대해 나가기로 했다.

이날 만남은 종로구에 소재한 국가과학기술자문회의 회의실에서 진행됐다. 먼저 임 부위원장과 하 수석은 전국적인 AI 고속도로 구축 등을 통한 ‘AI 3강’ 도약 전략을 소개하고, 수 CEO로부터 이번 방한 성과 및 평가에 대해 청취했다고 한다.

특히 수 CEO는 “이번 방문을 통해 국내 AI 기업들과 협력이 보다 공고해졌다”며 만족감을 드러냈다.

이와 관련해 양측은 현재의 성공적인 협력 모델을 바탕으로 향후 더 많은 한국 기업들이 AMD의 개방형 AI 생태계를 통해 시너지를 창출할 수 있도록 민관 협력을 확대해 나가기로 했다고 청와대는 밝혔다.

아울러 양측은 한국의 글로벌 AI 경쟁력 확보와 지역 산업의 AI 전환을 위한 협력을 중심으로 심도 있는 논의를 진행했다.

청와대는 “특히 양측은 데이터센터 구축 등 지역 균형 발전을 위한 지역 산업 인공지능 전환(AX)의 중요성에 대해 공감하고, 그 실현 과정에서 ‘K-문샷’과 연계한 AI 소프트웨어 인재 양성 및 공동 개발·연구 등 다각적인 협력 방안을 모색했다”고 설명했다.