[헤럴드경제=정석준 기자] 김형동 국민의힘 의원은 19일 “노란봉투법 시행 초기부터 산업 현장의 혼란이 가중되고 있다”며 고용노동부의 준비 부족에 대한 비판을 제기했다.

국회 기후에너지환경노동위원회 국민의힘 간사인 김 의원이 고용노동부로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 10일 법 시행 이후 9일 동안 하청 노조의 교섭 요구는 총 287곳의 원청사업장을 상대로, 683곳의 하청노조‧지부‧지회에서 제기된 것으로 집계됐다. 해당 교섭 요구에 포함된 조합원 수는 12만 7019명에 달한다.

하청 노조의 교섭 요구 683건 가운데 민주노총이 430건으로 가장 많았고, 한국노총이 189건, 미가맹이 64건으로 나타났다.

그러나 실제 교섭 절차에 착수한 원청 사업장은 극히 일부에 그친 것으로 파악됐다. 교섭의사를 밝히고 교섭요구 사실을 공고한 뒤 창구단일화 절차에 들어간 사업장은 13곳에 불과했다.

나머지 274곳의 원청 사업장은 교섭 여부를 결정하지 못하거나 구체적인 대응 방안을 마련하지 못한 채 혼선을 겪고 있는 것으로 분석된다.

이처럼 교섭요구는 단기간에 급증했지만, 바로 협상으로 이어지는 비율은 매우 낮아, 제도의 실효성에 대한 우려가 제기된다.

특히 현장의 혼란과 준비 부족이 지속될 경우, 해당 제도가 하청노동자에게는 실효성이 낮은 제도에 그칠 가능성이 크다는 지적도 나온다.

김형동 의원은 “교섭 요구는 급증했지만 실제 협상으로 이어지지 못하는 것은 노동부의 제도 설계와 준비 부족의 한계를 보여준다”며 “현장의 혼란을 최소화하기 위해 제도적 보완이 필요하다”고 말했다.