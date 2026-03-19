광주문학관, 사료가치 높은 희귀 문헌·자료 공개 수집

25∼31일 매도·기증 신청받아

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주문학관은 광주‧전남지역의 고전·근현대 문학자산을 체계적으로 보존·전시하기 위해 오는 25일부터 31일까지 광주문학 관련 사료 매도·기증 신청을 받는다.

이번 공개 수집은 희소성과 사료적 가치가 높은 문헌과 문학자료 등을 확보하기 위해 추진한다.

수집 대상은 ▷‘대각국사문집’, ‘경렴정집’ 등 고전문학 희귀본 ▷‘설강동요집’, ‘김현승 시초’ 등 주요 근현대 초판본 ▷‘호남문화’, ‘호남공론’ 등 지역 문예지 및 정기간행물 ▷지역 작가 친필원고, 편지, 졸업앨범 등 유일본 자료 ▷문학 관련 연극·영화 자료, 악보 원본 등이다.

수집한 자료는 분야별 전문가 심의를 거쳐 기증·매입 여부를 결정하며 기증자에게는 누리집에 기증내역 공개, 명패 부착 등 다양한 예우를 제공한다.

광주문학관은 최종 수집된 자료를 체계적으로 보존처리, 미래세대를 위한 지역문학사 연구와 전시 자료 등으로 활용할 계획이다.

전순희 문화유산자원과장은 “지역 문학 자산의 가치를 발굴하고 공유하기 위해 이번 공개 수집을 진행하는 만큼 문학자료를 소장하고 있는 시민들의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.