[헤럴드경제=박혜림 기자] 후지필름비즈니스이노베이션은 자사의 A3 컬러 디지털 복합기 ‘아페오스(Apeos)’ 시리즈가 ‘2025 굿 디자인 어워드(Good Design Award)’를 수상했다고 19일 밝혔다.

굿 디자인 어워드는 일본디자인진흥회(JDP)가 주관하는 70년 역사를 자랑하는 일본 최고 권위의 디자인상이다. 독일의 ‘레드닷’, ‘iF’ 디자인 어워드, 미국의 ‘IDEA’와 함께 세계 4대 디자인 어워드로 꼽힌다. 제품의 외형뿐 아니라 사용성, 기술력, 지속가능성 등을 종합적으로 평가하는 것이 특징이다.

후지필름BI의 모기업인 후지필름 그룹(Fujifilm Group)은 ‘굿 디자인 어워드’에서 7년 연속 수상하는 성과를 거뒀으며, 2025년 한 해에만 그룹 내 37개 제품이 수상작으로 이름을 올렸다. 수상작에 선정된 A3 컬러 디지털 복합기 아페오스C3567·C3067·C2567 및 C3061·C2561·C2061 모델은 사용자 중심 설계와 혁신적인 디자인 가치를 인정받았다.

아페오스 시리즈는 공간 효율성을 고려한 콤팩트한 설계와 직관적인 사용자 인터페이스(UI)를 적용해 사무환경에서의 생산성과 사용 편의성을 동시에 높였다. 스캔·팩스 문서의 분류 및 저장 과정을 자동화하는 ‘스캔 딜리버리 라이트’와 ‘페이퍼리스 팩스 딜리버리’ 솔루션을 통해 업무 효율을 강화하는 한편, 기업의 디지털 전환(DX)도 지원한다.

또한 누구나 쉽게 조작할 수 있는 사용자 중심 UI와 함께 초저온 정착 토너 기술, 스마트 절전 센서, 스테이플 프리 고정 기능을 적용해 친환경적이고 에너지 효율적인 업무 환경을 구현했다. 최대 36종의 확장 옵션을 사용자가 직접 설치할 수 있으며, 주요 소모품과 정기 교체 부품도 엔지니어의 도움 없이 교체 가능해 유지·관리 부담을 줄인 것이 특징이다.

하토가이 준 한국후지필름BI 대표는 “아페오스 시리즈를 포함한 후지필름 그룹의 주력 제품들이 글로벌 디자인 어워드에서 꾸준히 인정받고 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 고객 편의를 중심으로 한 디자인 철학과 DX 여정을 지원해줄 뛰어난 성능을 바탕으로 고객행복경험(CHX) 실현에 앞장서 나가겠다”고 말했다.