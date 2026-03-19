노원의 자연·문화·여가 명소 한 권에 담은 관광 안내서 제작 5대 힐링타운·수변 감성 쉼터·문화 콘텐츠 등 주요 관광 자원 소개 국토대전 전국 최초 5년 연속 수상·로컬100 선정 등 관광 경쟁력 반영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 지역 곳곳의 자연·문화 명소와 여가 공간을 한눈에 담은 관광 가이드북 ‘뉴 렛츠노원(New Let’s Nowon)‘을 발간했다.

구는 산과 하천을 중심으로 한 자연환경과 다양한 문화·여가 공간을 바탕으로 시민들이 일상 속에서 휴식과 여가를 즐길 수 있는 도시 환경을 조성해 왔다.

이번 가이드북은 이러한 공간과 콘텐츠를 한 권에 정리해 누구나 쉽게 노원의 관광 자원을 이해하고 즐길 수 있도록 제작됐다.

가이드북에는 수락산·불암산·경춘선·초안산·영축산 일대의 5대 힐링타운을 비롯해 중랑천·당현천·우이천을 따라 조성된 수변 감성 쉼터, 철쭉제와 커피축제 등 꿀잼도시 노원 콘텐츠, 노원아트뮤지엄과 어린이극장 등 공연·전시 공간까지 노원의 주요 관광 자원을 폭넓게 담았다.

특히 서울 최초 도심형 자연휴양림 ‘수락 휴’, 화랑대 철도공원, 불암산·수락산 힐링타운, 초안산 수국동산, 당현천·중랑천 수변 공간 등은 자연과 문화가 어우러진 대표 관광 자원으로 꼽힌다.

그 중 불암산 힐링타운, 화랑대 철도공원, 당현천 수변문화공간, 초안산 수국동산, 수락 휴는 대한민국 국토대전에서 전국 지자체 최초로 5년 연속 수상작으로 선정되며 도시 환경과 여가 공간 조성의 성과를 인정받았다.

또 화랑대 철도공원과 노원달빛산책은 문화체육관광부가 선정하는 ‘대한민국 로컬100’에 각각 문화명소와 문화콘텐츠 분야로 선정되며 노원의 문화·관광 자원의 경쟁력을 보여주고 있다. 서울 자치구 가운데 두 분야가 동시에 선정된 곳은 노원이 유일하다.

관광 빅데이터 분석에서도 이러한 흐름이 확인된다. 한국관광공사 데이터랩 분석 결과, 2025년 노원구 외지인 방문자는 약 6,153만 명으로 전년 대비 4.3% 증가했으며 평균 체류시간도 함께 늘어난 것으로 나타났다. 특히 방문객들은 ‘휴식·힐링’과 야외활동을 중심으로 노원을 찾는 경향이 뚜렷했으며, 화랑대 철도공원과 불암산 일대, 수락산 등 자연·문화 공간들이 주요 방문지로 나타났다.

구는 이번 ‘뉴 렛츠노원’ 가이드북을 통해 구민은 물론 외부 방문객들도 노원의 다양한 자연·문화 공간을 쉽게 찾아 즐길 수 있을 것으로 기대하고 있다. 가이드북은 노원구 홈페이지에서 e-book 형태로 확인하거나, 관광홍보물 신청을 통해 우편으로 받아 볼 수 있다.

오승록 노원구청장은 “노원에는 자연과 문화, 여가가 어우러진 다양한 공간과 콘텐츠가 도시 곳곳에 자리하고 있다”며 “이번 ‘뉴 렛츠노원’ 가이드북이 노원의 다양한 관광 자원과 여가 공간을 널리 알리는 길잡이가 되길 기대한다”고 말했다.