70대 승강장에 두고 지하철 탑승 후에야 신고 제기동역 직원 츨동, 신속 대처로 주인 돌려줘

[헤럴드경제=손인규 기자] 제기동역 직원과 신설동역 직원들의 신속한 대응으로 70대 남성 승객의 소중한 전세 자금이 들어 있는 통장과 현금 약 5000만원이 들어있는 손가방이 약 20분 만에 무사히 주인의 품으로 돌아갔다.

서울교통공사는 17일 낮 12시17분께 제기동역 직원이 신설동역의 유실물 수색 요청을 받고 출동한 뒤, 제기동역 하선 승강장에서 다량의 통장과 5000만원이 들어 있는 남색 손가방을 습득해 주인에게 인계했다고 21일 밝혔다.

서교공에 따르면 신설동역에서 ‘승객이 제기동역 승강장 의자에 가방을 두고 열차에 탑승했다’는 신고가 접수됐다. 이에 제기동역 직원인 이민규 서교공 대리가 즉시 현장으로 출동해 하선 승강장 1-3 위치 의자에서 남색 손가방을 발견했다.

해당 가방 내부를 확인한 결과 다량의 통장과 현금 약 5000만원이 들어있는 것을 확인하고 즉시 신설동역에 유실물 확보 사실을 통보해 유실자 안내를 요청했다.

이후 약낮 12시35분께 유실자인 70대 남성 A 씨가 제기동역 고객안전실을 방문했고 신분증 확인과 인적 사항 대조를 거쳐 본인 여부를 확인한 뒤 물품을 이상 없이 인계했다. 가방은 신고 접수 후 약 20분 만에 주인에게 돌아갔다.

A씨는 “전세 자금이 들어 있는 중요한 재산을 잃어버릴 뻔했다”며 신속하게 찾아준 역 직원들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “제기동역과 신설동역 사이에 신속한 현장 대응이 이뤄져 시민의 소중한 재산을 안전하게 지킬 수 있었다”며 “지하철에서 물품을 분실했을 경우 즉시 신고하는 것이 중요하다. 물품을 분실한 장소와 시간 등을 확인하고 신속하게 역 직원이나 고객센터로 신고를 부탁드린다”고 말했다.